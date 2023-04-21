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Haberler Yaşam YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Kentsel dönüşüm şöleni başladı! Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimlere verilir başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak
Giriş Tarihi: 21.04.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 16:53

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Kentsel dönüşüm şöleni başladı! Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimlere verilir başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak

Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri hakkında son dakika araştırmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde İstanbullulara müjdeli açıklamalarda bulundu. Yarısı Bizden Kampanyası detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Evleri depreme dayanıklı olmayan vatandaşlar, "Yarısı Bizden Kampanyası başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları hakkında detaylar

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Kentsel dönüşüm şöleni başladı! Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimlere verilir başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak

Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu için son dakika açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesinin ilk temeli açılış konuşmasına katılan Cumhurbaşkanı, yarısı bizden kampanyası şartları ve diğer detaylara açıklık getirdi. İşte konu hakkında detaylar.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Kentsel dönüşüm şöleni başladı! Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimlere verilir başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak

YARISI BİZDEN KAMPANYASI MÜJDESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesinin ilk temeli atılırken yaptığı açıklamalarda kentsel dönüşüm için önemli açıklamalarda bulundu.

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YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Kentsel dönüşüm şöleni başladı! Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimlere verilir başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak

"Bundan 24 sene önce 19 Ağustos 1999 gününü il ksaatlerinde Marmara 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Daha sonra da çeşitli şehirlerimizde daha sınırlı depremler oldu. 6 Şubat'ta yaşanan depremler oradakilerin ifadesiyle "küçük kıyamet" gibiydi. 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum. Kalıcı konutların yapımı süratle devam ediyor."

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Kentsel dönüşüm şöleni başladı! Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimlere verilir başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI

Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli evler için ister yerinde ister rezerv alanda inşa edilecek yeni evlerin maliyetinin yarısnı devlet olarak biz karşılayacağız.

"Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit , 900 bin lira için aylık taksit 6750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesiyle gerçekleştirilecek, herhangi istismara yer bırakmayacağız. Parsel bazlı dönüştürmek isteyenlere 0,74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız.

Hibe ve krediyle devlet milletin yanındadır. Kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan 300 binini 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır. Önümüzdeki çarşamba günü başvurular başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak" ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Kentsel dönüşüm şöleni başladı! Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimlere verilir başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak

120 m2 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalan tutara 10 yıl vade. 100 m2 2+1 ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek.

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