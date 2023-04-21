YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Kentsel dönüşüm şöleni başladı! Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimlere verilir başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI

Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli evler için ister yerinde ister rezerv alanda inşa edilecek yeni evlerin maliyetinin yarısnı devlet olarak biz karşılayacağız.

"Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit , 900 bin lira için aylık taksit 6750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesiyle gerçekleştirilecek, herhangi istismara yer bırakmayacağız. Parsel bazlı dönüştürmek isteyenlere 0,74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız.

Hibe ve krediyle devlet milletin yanındadır. Kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan 300 binini 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır. Önümüzdeki çarşamba günü başvurular başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak" ifadelerini kullandı.