YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI: Kentsel dönüşüm şöleni başladı! Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimlere verilir başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlayacak

Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri hakkında son dakika araştırmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde İstanbullulara müjdeli açıklamalarda bulundu. Yarısı Bizden Kampanyası detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Evleri depreme dayanıklı olmayan vatandaşlar, "Yarısı Bizden Kampanyası başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları hakkında detaylar