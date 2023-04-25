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Haberler Yaşam Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm projesi 20 soru 20 cevap!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 12:00

Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm projesi 20 soru 20 cevap!

Yarısı Bizden kentsel dönüşüm projesi başvuru süreciyle ilgili detaylar merak konusu haline geliyor. "Yarısı Bizden" desteği adı altında başlatılacak kentsel dönüşüm projesine başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş bu kapsamda başvuru şartları, tarihleri ve detaylarıyla ilgili araştırmalarına başladı. Bu noktada "Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı ve taşınma parası dahil 'Yarısı Bizden' kampanyası için 20 soru 20 cevap yayınlandı. İşte o detaylar.

Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm projesi 20 soru 20 cevap!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz" ifadeleriyle yeni kentsel dönüşüm projesine dair detayları paylaştı. Peki, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? İşte Yarısı Bizden projesi başvurularına dair merak edilenler.

Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm projesi 20 soru 20 cevap!

YARISI BİZDEN PROJESİ BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU!

Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı ve taşınma parası dahil 'Yarısı Bizden' kampanyası için 20 soru 20 cevap yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz" dedi.

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Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm projesi 20 soru 20 cevap!

YARISI BİZDEN PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL BAŞVURULUR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirterek, "Yarısı Bizden" kampanyasına katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 soruda açıkladı. Bakan Kurum paylaşımında, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden." dedi.

Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm projesi 20 soru 20 cevap!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, "20 Soruda Yarısı Bizden" başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı:

Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm projesi 20 soru 20 cevap!

1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?
İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?
Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

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