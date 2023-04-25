Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm projesi 20 soru 20 cevap!

Yarısı Bizden kentsel dönüşüm projesi başvuru süreciyle ilgili detaylar merak konusu haline geliyor. "Yarısı Bizden" desteği adı altında başlatılacak kentsel dönüşüm projesine başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş bu kapsamda başvuru şartları, tarihleri ve detaylarıyla ilgili araştırmalarına başladı. Bu noktada "Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı ve taşınma parası dahil 'Yarısı Bizden' kampanyası için 20 soru 20 cevap yayınlandı. İşte o detaylar.