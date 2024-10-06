Yasa dışı bahis yuvaları yıkıyor! Rakamlar korkunç boyutta: Taşeron olarak fenomenleri ve güzellik merkezlerini kullanıyorlar

Bu kitabı yazma sebebiniz yıllardır spor medyası içinde yer almanız diyebilir miyiz ya da şahit olduklarınız mı?



- Aslında tamamen tesadüfen başıma gelen bir olaydan çıktı bu kitap. 2017 yılının sonbaharı İstanbul'un getto sayılacak semtlerinden birinde şahit olduğum bir olay ilgimi çekti. Bir apartmandan ağlayarak aşağı inen bir kadın gördüm. Sonrasında binadan eşyalar aşağı inmeye başladı. Bir süre izledikten sonra kadının yanına gittim ve iyi misiniz? diye sordum. "Oğlum yasa dışı bahis ve kumar işine bulaşmış, borçlanmış. Elimizde bir bu ev vardı, satmak zorunda kaldık" dedi.



