Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 06.10.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 07:49

Yasa dışı bahis yuvaları yıkıyor! Rakamlar korkunç boyutta: Taşeron olarak fenomenleri ve güzellik merkezlerini kullanıyorlar

Gazeteci Ayhan Şensoy, Bahis Çukuru adlı kitabında yasa dışı bahisin mağdur ettiği ailelerla konuştu. Yıkılan yuvaların hikayelerini yazdı. Gençlerin hayatını karartan bu bağımlılık, devletin de 2023 yılında 300 milyar TL'lik vergi kaybetmesine sebep oldu. İnternet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen yasa dışı bahis ve kumar siteleri, eğitimli eğitimsiz, genç yaşlı, kadın erkek demeden binlerce insanı ağına düşürüyor.

SERKAN ÜNLÜ
Yasa dışı bahis yuvaları yıkıyor! Rakamlar korkunç boyutta: Taşeron olarak fenomenleri ve güzellik merkezlerini kullanıyorlar

Efsane yönetmen David Fincher'in tüm zamanların en iyileri arasına giren Se7en filminde yedi büyük günah işlenir. Oburluk, açgözlülük, tembellik, şehvet, kibir, kıskançlık, öfke... Bağımlılık, bir şeye bağlı olma hali; açgözlülük günahı olarak sayılabilir mi? Sadece kazanmak değil, kaybetmeye doyamamak, hırs, adrenalin ya da bir gün elbette kazanacağım inancı!

Yasa dışı bahis yuvaları yıkıyor! Rakamlar korkunç boyutta: Taşeron olarak fenomenleri ve güzellik merkezlerini kullanıyorlar

Ya kaybedenler? İşte gazeteci Ayhan Şensoy, bunun peşine düşmüş; kaybedenlerin, kararan hayatların ve dağılan ailelerin... Şensoy, 20 yıllık gazeteci. Televizyonlarda, radyolarda çalışmış, spor medyasının yakından tanıdığı bir isim. İlk baskısı hızla tükenen Bahis Çukuru kitabıyla toplumun kanayan bir yarasına dikkat çekiyor. Kendisinden yasa dışı bahis dünyasıyla ilgili sarsıcı gerçekleri dinledik.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yasa dışı bahis yuvaları yıkıyor! Rakamlar korkunç boyutta: Taşeron olarak fenomenleri ve güzellik merkezlerini kullanıyorlar

Bu kitabı yazma sebebiniz yıllardır spor medyası içinde yer almanız diyebilir miyiz ya da şahit olduklarınız mı?

- Aslında tamamen tesadüfen başıma gelen bir olaydan çıktı bu kitap. 2017 yılının sonbaharı İstanbul'un getto sayılacak semtlerinden birinde şahit olduğum bir olay ilgimi çekti. Bir apartmandan ağlayarak aşağı inen bir kadın gördüm. Sonrasında binadan eşyalar aşağı inmeye başladı. Bir süre izledikten sonra kadının yanına gittim ve iyi misiniz? diye sordum. "Oğlum yasa dışı bahis ve kumar işine bulaşmış, borçlanmış. Elimizde bir bu ev vardı, satmak zorunda kaldık" dedi.

Yasa dışı bahis yuvaları yıkıyor! Rakamlar korkunç boyutta: Taşeron olarak fenomenleri ve güzellik merkezlerini kullanıyorlar

O gün bu konu ilgimi çekti. Araştırmaya başladım, baktım çevremde de çok fazla insan buna bulaşmış. Kameraman, muhabir, garson, uzman çavuş her meslekten oynayan var. Bu alan kapalı bir kutu. Ülkede daha önce yasa dışı bahis ve kumar konusunda yazılmış bir kitap yok. Yapılan belgeseller çok yüzeysel. Bilgiye ulaşmak çok zor. O yüzden kitabın yazılımı altı yıl sürdü.

Yasa dışı bahis yuvaları yıkıyor! Rakamlar korkunç boyutta: Taşeron olarak fenomenleri ve güzellik merkezlerini kullanıyorlar

Karşılaştığınız ibretlik olaylardan bahsedebilir misiniz?

- Bahis Çukuru kitabını 13 bölüme ayırdım. Mağdurlar bölümünde konuştuğum bir kuaför vardı. Üç ay içinde arabasını, iş yerini ve evini yasadışı bahis ve kumarda kaybetmiş. Sonra da eşinden boşanmış. Yani 90 günde hayatı mahvolmuş. Bir de bağımlılık bölümünde bir gençle sohbet ettim ve izin alarak kitapta yazdım.

SON DAKİKA