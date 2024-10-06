Giriş Tarihi: 06.10.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
07:49
Yasa dışı bahis yuvaları yıkıyor! Rakamlar korkunç boyutta: Taşeron olarak fenomenleri ve güzellik merkezlerini kullanıyorlar
Gazeteci Ayhan Şensoy, Bahis Çukuru adlı kitabında yasa dışı bahisin mağdur ettiği ailelerla konuştu. Yıkılan yuvaların hikayelerini yazdı. Gençlerin hayatını karartan bu bağımlılık, devletin de 2023 yılında 300 milyar TL'lik vergi kaybetmesine sebep oldu. İnternet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen yasa dışı bahis ve kumar siteleri, eğitimli eğitimsiz, genç yaşlı, kadın erkek demeden binlerce insanı ağına düşürüyor.