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Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi... Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Daha önce'de Edirne'de
Giriş Tarihi: 20.06.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
07:52
Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi... Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Daha önce'de Edirne'de
Adana Adliyesi'nde rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandallara adı karışan kriminal hakimenin Edirne'de görev yaptığında da adının birçok usulsüzlüğü karıştığı ortaya çıkmıştı. Görevden alınan kadın hakime Gül A.'nın ilk vukuatı değilmiş.