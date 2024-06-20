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Giriş Tarihi: 20.06.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 07:52

Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi... Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Daha önce'de Edirne'de

Adana Adliyesi'nde rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandallara adı karışan kriminal hakimenin Edirne'de görev yaptığında da adının birçok usulsüzlüğü karıştığı ortaya çıkmıştı. Görevden alınan kadın hakime Gül A.'nın ilk vukuatı değilmiş.

Halit TURAN
Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi... Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Daha önce’de Edirne’de

Adana adliyesinde görev yapan hakim Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamını ayrıldıktan sonra tehdit etmesiyle birlikte hakkında başlatılan soruşturmada, inanılmaz olaylar zinciri çıkmıştı.

Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi... Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Daha önce’de Edirne’de

SABAH'ın gündeme taşıdığı olaylarda, evli ve 20 yaşında oğlu olmasına rağmen birlikte yaşadığı iş adamıyla ayrılan kadın hakimin iş adamını başkaları aracılığıyla ölümle tehdit ettirdiği ortaya çıktı.

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Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi... Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Daha önce’de Edirne’de

Akaryakıt kaçakçılığı suçundan yargılanan bir iş adamından 500 milyon aldığı, adli emanette bulunun metanfetamin adlı uyuşturucu maddeyi alıp uyuşturucu partisi yaptığı anlaşıldı.

Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi... Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Daha önce’de Edirne’de

ADLİ EMANETTEN METANFETAMİN ALIP PARTİ YAPMIŞ

Hakim Gül A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği ortaya çıktı.

Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi... Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Daha önce’de Edirne’de

Pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlenmişti.

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