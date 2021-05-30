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Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 17:19

ve hangi tarihte kalkacak? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı?

sorusu, gündemdeki yerini koruyor. 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme sürecinin sonuna gelindi. Türkiye, yeni normalleşmeye geçmek için adeta gün sayıyor. Bu noktada, yasaklar 1 Haziran'da kalkıyor mu konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Haziran işaret edilmişti. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak, 1 Haziran'da bitiyor mu? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu ve İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? İşte, konusuyla ilgili son dakika gelişmeleri

Yasaklar ne zaman bitiyor ve hangi tarihte kalkacak? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı?

Kademeli normalleşmenin sonuna gelinirken sorusu da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, 17 Mayıs ila 1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de kademeli normalleşme uygulanıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Haziran işaret edilmişti. 31 Mayıs itibarı ile yapılacak olan Kabine Toplantısı sorusu da cevap bulmuş olacak. Peki, yeni normalleşme genelgesi yayınlandı mı? Yasaklar ne zaman kalkacak, 1 Haziran'da bitiyor mu? İşte yasaklar ne zaman kalkıyor konusuyla ilgili son durum

Yasaklar ne zaman bitiyor ve hangi tarihte kalkacak? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

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Yasaklar ne zaman bitiyor ve hangi tarihte kalkacak? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı?

HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: A Haber Muhabiri Ece Altuğ, normalleşme planlarına ilişkin şunları ifade etmişti

"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."

"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"

Yasaklar ne zaman bitiyor ve hangi tarihte kalkacak? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI...

Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu. Koca, öneriyi Kabine'de anlatacak.

Bilim Kurulu'na göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı. Kabine üyeleri bu öneriyi ele alacak. Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.

Yasaklar ne zaman bitiyor ve hangi tarihte kalkacak? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı?

MASKESİZ HAYAT MI GELİYOR?

1 Haziran sonrası da aşılamanın etkisi ile vaka sayılarında azalma aynı hızda sürerse maskesiz hayat planı da gündeme gelecek. Özellikle ahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılması zorunlu olmayacak.

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