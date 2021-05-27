Türkiye'de kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs'ta başladı ve 1 Haziran'da sona erecek. Bu tarihler aralığında birçok işletme kısıtlı olarak hizmet verirken sosyal hayata dair de önemli kısıtlamalar bulunuyor. Yeni normalleşme takvimi ise 1 Haziran itibarı ile hayatımızda yer alacak. Bu noktada, yasaklar ne zaman kalkacak ve 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Kademeli normalleşme 1 Haziran itibarı ile bitecek. Bu yönde, kademeli normalleşme kapsamında uygulanan yasaklar da 1 Haziran'dan itibaren hayatımızı terk edecek. Öte yandan, dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme takvimi şekillenmeye başlandı. Peki, yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak?

İşte, yasaklar ne zaman kalkacak ve yeni normalleşme takvimi belli oldu mu konusuyla ilgili son gelişmeler