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Giriş Tarihi: 27.05.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 14:52

, hangi tarihte bitiyor? Yeni normalleşme ne zaman başlıyor ve takvimi belli oldu mu?

Kademeli normalleşme sürecinde sona yaklaşılıyor. 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme, 1 Haziran itibarı ile tamamlanacak. Bu noktada, yeni normalleşme takvimi başta olmak üzere birçok konu merak ediliyor. Bunlar arasında, hangi yasaklar kalkacak ve yasaklar ne zaman bitecek gibi sorular da yer alıyor. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme takvimi de gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? Normalleşme takvimi açıklandı mı? Detaylar şu şekilde...

Yasaklar ne zaman kalkacak, hangi tarihte bitiyor? Yeni normalleşme ne zaman başlıyor ve takvimi belli oldu mu?

Türkiye'de kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs'ta başladı ve 1 Haziran'da sona erecek. Bu tarihler aralığında birçok işletme kısıtlı olarak hizmet verirken sosyal hayata dair de önemli kısıtlamalar bulunuyor. Yeni normalleşme takvimi ise 1 Haziran itibarı ile hayatımızda yer alacak. Bu noktada, ve 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Kademeli normalleşme 1 Haziran itibarı ile bitecek. Bu yönde, kademeli normalleşme kapsamında uygulanan yasaklar da 1 Haziran'dan itibaren hayatımızı terk edecek. Öte yandan, dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme takvimi şekillenmeye başlandı. Peki, yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak?

İşte, yasaklar ne zaman kalkacak ve yeni normalleşme takvimi belli oldu mu konusuyla ilgili son gelişmeler

Yasaklar ne zaman kalkacak, hangi tarihte bitiyor? Yeni normalleşme ne zaman başlıyor ve takvimi belli oldu mu?

1 HAZİRAN'DA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

A Haber Muhabiri Ece Altuğ canlı yayında son gelişmeleri ve normalleşme planlarını aktardı:

"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."

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Yasaklar ne zaman kalkacak, hangi tarihte bitiyor? Yeni normalleşme ne zaman başlıyor ve takvimi belli oldu mu?

"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"

Yasaklar ne zaman kalkacak, hangi tarihte bitiyor? Yeni normalleşme ne zaman başlıyor ve takvimi belli oldu mu?

SON DAKİKA: 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Tam açılma olacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitecek?

Yasaklar ne zaman kalkacak, hangi tarihte bitiyor? Yeni normalleşme ne zaman başlıyor ve takvimi belli oldu mu?

MASKESİZ HAYAT PLANI

Vaka sayılarında beklenen düşüş gerçekleşirse sahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılmayabilecek.

SON DAKİKA