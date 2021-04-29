Yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri: Yasakta - tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu?

Tam kapanma süreci bu akşamdan itibaren başlıyor. Ancak bazı meslek grupları yasaklardan muaf ve sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışma izin belgesiyle işe gidip gelmeye devam edecek. Bu vatandaşlar, "Yasakta toplu taşıma var mı? Tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu?" sorularına cevap bulmak istiyor. Yasaklar sebebiyle toplu taşıma araçlarının sefer saatleri düzenlendi. İşte tam kapanma ve yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri