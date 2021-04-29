Yasakta önceden alınmış uçak biletleri iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri uçuşlar iptal mi son dakika değişiklik olur mu?

Son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma sürecine girildiğini ifade etmişti. Şehirler arası seyahatlerin de bu kapsamda izne tabi olarak gerçekleştirileceği ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağı sürecinde uçakla yurt içi ve yurt dışı seyahat planı bulunan pek çok vatandaş, "Önceden alınmış uçak biletleri iptal mi, ertelendi mi?" sorusuna yanıt aradı. Acil uçuş planı olan vatandaşlar ise "29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arası tam kapanmada uçak seferleri (uçuşlar) iptal mi son dakika değişiklik olur mu?" sorusunun yanıtını merak etti. İşte THY ve Pegasus'tan uçuş iptali ile ilgili son açıklamalar.