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Haberler Yaşam Yasakta - tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu? Yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri
Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 16:59

Yasakta - tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu? Yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri

Tam kapanma şehir içi toplu taşıma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Zorunlu görevi gereği sokağa çıkma yasağı sürecinde işe gitmek durumunda olan birçok vatandaş yasakta - tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu diye merak ediyor. Metro, metrobüs, otobüs ve marmaray kullanmak zorunda kalan vatandaşların aklındaki "Yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri" sorusu cevap buldu. İşte konuyla ilgili merak edilenler.

Yasakta - tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu? Yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri

Tam kapanma süreci bu akşamdan itibaren başlıyor. Ancak bazı meslek grupları yasaklardan muaf ve sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışma izin belgesiyle işe gidip gelmeye devam edecek. Bu vatandaşlar, "Yasakta toplu taşıma var mı? Tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu?" sorularına cevap bulmak istiyor. Yasaklar sebebiyle toplu taşıma araçlarının sefer saatleri düzenlendi. İşte tam kapanma ve yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri

Yasakta - tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu? Yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MİNİBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Minibüsler de sokağa çıkma yasağı sürecinde faaliyetine devam edecek. Toplu taşıma araçlarında görev alan şoförlerin tamamı yasaktan muaf kabul edilecek ve çalışma izin belgesiyle çalışmayı sürdürecek.

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Yasakta - tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu? Yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri

YASAKLARDA MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü de bu süreçte tren seferlerinde düzenlemeye gitti. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Marmaray seferleri ise Halkalı-Gebze arasında 30 dakika aralıklarla yapılacak. YHT için şehirler arası seyahat izin belgesi zorunlu olacak.

Yasakta - tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu? Yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri

TAM KAPANMADA METRO ÇALIŞIYOR MU?

Kısıtlama sürecinde zorunlu görevleri sebebiyle çalışmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için tam kapanma sürecinde metro çalışma saatleri düzenlendi. Aşağıda listelenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecektir. Yapılan düzenlemeler günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak.

KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERECEK HATLAR:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERMEYECEK HATLAR:

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlar hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacaktır.

ANKARA'DA METRO ÇALIŞACAK MI?

Ankara'da faaliyet gösteren Başkentray Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika; hafta sonu bir saat aralıklarla hizmet verecek.

Yasakta - tam kapanmada metro, metrobüs, otobüs ve marmaray çalışıyor mu? Yasakta metro, metrobüs, marmaray ve otobüs sefer saatleri

TAM KAPANMADA OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İBB Beyaz Masa tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Nisan ve 3 Mayıs'ta hafta içi sefer saatleri ile hizmet verilecek. 1 Mayıs'ta Cumartesi, 2 Mayıs'ta Pazar sefer saatleri geçerli olacak. Seferlerdeki yoğunluğa göre ilerleyen günlerde sefer sayıları ve saatleri güncellenecek.

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