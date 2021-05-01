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Haberler Yaşam Yasakta terziler ve kuru temizlemeciler açık mı? Tam kapanmada terzi ve kuru temizlemeci çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:03

Yasakta terziler ve kuru temizlemeciler açık mı? Tam kapanmada terzi ve kuru temizlemeci çalışıyor mu?

29 Nisan akşamı başlayan ve 17 Mayıs sabahına kadar sürecek olan tam kapanma süreci vatandaşları çeşitli konuları araştırmaya sevk etti. Birçok vatandaş, hangi iş yerlerinin açık olacağını internet üzerinden sorgulamaya koyuldu. Bu araştırmalara "Yasakta terziler ve kuru temizlemeciler açık mı" sorusu da dahil edildi. İşte tam kapanmada terzi ve kuru temizlemeci çalışıyor mu sorusunun yanıtı…

Yasakta terziler ve kuru temizlemeciler açık mı? Tam kapanmada terzi ve kuru temizlemeci çalışıyor mu?

Tam kapanma sürecinde terzi ve kuru temizlemecilere ihtiyaç duyan pek çok kişi bu süre zarfında bu kurumların faaliyette olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Yasakta terziler ve kuru temizlemeciler açık mı sorusu ile bu konuyu inceleyen pek çok vatandaş, yasaktan muaf meslekler ve iş yerleri hakkında detaylı incelemede bulundu. Tam kapanmada terzi ve kuru temizleme çalışıyor mu sorusunun yanıtı haberimizde…

Yasakta terziler ve kuru temizlemeciler açık mı? Tam kapanmada terzi ve kuru temizlemeci çalışıyor mu?

YASAKTA TERZİLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede kısıtlamadan muaf tutulan meslekler açıklandı. Bu bağlamda birçok vatandaş sorusuna da yanıt aradı. Ancak ne yazık ki terzilerin muafiyeti söz konusu değil.

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Yasakta terziler ve kuru temizlemeciler açık mı? Tam kapanmada terzi ve kuru temizlemeci çalışıyor mu?

TAM KAPANMADA KURU TEMİZLEMECİLER AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde kıyafet tadilatı ve kuru temizlemesine ihtiyaç duyan vatandaşlar, terziler ve kuru temizlemeciler yasakta açık mı sorusuna yanıt aradı. Bahar temizliği sırasında kışlıkları temizleyip kaldırma ihtiyacı duyan pek çok kişi, tam kapanmayı fırsat bildi. Ancak tam kapanmada kuru temizlemecilerin çalışmasına ilişkin bir karar çıkmadı.

Yasakta terziler ve kuru temizlemeciler açık mı? Tam kapanmada terzi ve kuru temizlemeci çalışıyor mu?

TERZİLER YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre terziler yasaktan muaf değil. İşte muaf olan meslekler:

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Yasakta terziler ve kuru temizlemeciler açık mı? Tam kapanmada terzi ve kuru temizlemeci çalışıyor mu?

HANGİ MESLEK KOLLARI YASAKTAN MUAF?

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

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