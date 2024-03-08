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Haberler Yaşam Yaşam süresi en uzun il hangisi? TÜİK listeyi paylaştı: İşte il il yaşam süreleri
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 15:42

Yaşam süresi en uzun il hangisi? TÜİK listeyi paylaştı: İşte il il yaşam süreleri

Yaşam süresinin en uzun olduğu iller Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78 olarak açıklanırken, TÜİK verilerinde dikkat çeken veriler yer aldı. Peki yaşam süresi en uzun il hangisi? İşte il il yaşam süreleri ve haberin detayları...

Yaşam süresi en uzun il hangisi? TÜİK listeyi paylaştı: İşte il il yaşam süreleri

Yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? TÜİK merakla beklenen listeyi açıkladı, yaşam süresinin en uzun olduğu iller belli oldu.

Peki listenin ilk sırasında hangi il var? İşte il il yaşam süreleri...

Yaşam süresi en uzun il hangisi? TÜİK listeyi paylaştı: İşte il il yaşam süreleri

İL İL YAŞAM SÜRELERİ

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Yaşam süresi en uzun il hangisi? TÜİK listeyi paylaştı: İşte il il yaşam süreleri
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Yaşam süresi en uzun il hangisi? TÜİK listeyi paylaştı: İşte il il yaşam süreleri
Yaşam süresi en uzun il hangisi? TÜİK listeyi paylaştı: İşte il il yaşam süreleri
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