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Haberler Yaşam Yaşam üçgeni nedir, ne demektir? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur, ne işe yarar?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:15

Yaşam üçgeni nedir, ne demektir? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur, ne işe yarar?

Türkiye'de 6 Şubat Pazartesi sabahı son yılların en büyük depremlerinden biri yaşandı. Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası bölgede çok sayıda bina yıkıldı, bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Sarsıntı anında neler yapılması gerektiğinin önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunlardan bir tanesi de yaşam üçgeni olmaktadır. Diğer adıyla hayat üçgeni olarak da adlandırılan bu pozisyon, deprem sırasında hayatta kalmak adına kullanılan önemli bir yöntemdir. Peki, Yaşam Üçgeni nedir, ne anlama gelir? Deprem sırasında yaşam üçgeni nasıl oluşturulur, ne işe yarar?

Yaşam üçgeni nedir, ne demektir? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur, ne işe yarar?

Yaşam üçgeni, depremden korunma yöntemi olarak bilinmektedir ve hayatta kalma mucizelerinden bir tanesidir. Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem bölgede büyük yıkıma neden oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken vatandaşlar, "Yaşam Üçgeni nedir, ne anlama gelir? Deprem sırasında yaşam üçgeni nasıl oluşturulur, ne demektir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hem deprem anında hem de deprem sonrasında eşyaların arasına sığınma yöntemi olarak bilinen hayat üçgeni pozisyonu büyük önem taşıyor. İşte yaşam üçgeni hakkında detaylı bilgiler.

Yaşam üçgeni nedir, ne demektir? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur, ne işe yarar?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabilirse enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir.

Bina çökerken, nesneler ya da mobilya iç ezilmelerde bu nesneler üzerine düşen tavan ağırlığı, bir boşluk bırakır. Bu boşluk "Hayat üçgeni" olarak tanımlanır.

Nesne ne kadar büyükse, o kadar güçlü, o kadar az kompakt olacaktır. Nesne ne kadar az sıkışırsa, boşluk o kadar büyük olur, bu boşluğu güvenlik için kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar yüksektir.

Binalar çöktüğünde çoğu insan altında ezilerek can verir. Kediler, köpekler ve bebekler doğal olarak genellikle cenin pozisyonunda kıvrılırlar. Bu bir güvenlik/hayatta kalma içgüdüsüdür.

Daha küçük bir boşlukta hayatta kalabilirsiniz. İşin mantığı budur. Yani, bir cismin yanına, bir kanepenin yanına, hafifçe sıkışacak ama yanında boşluk kalacak şekilde açıyı tutturmak gerekir.

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Yaşam üçgeni nedir, ne demektir? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur, ne işe yarar?

DEPREMDE NEREDE DURULMALI?

Ahşap yapılar, deprem bölgelerine yapılacak en güvenli yapı türüdür. Nedeni basittir. Ahşap esnektir ve depremin gücüyle hareket eder. Ahşap bina çökerse, büyük hayatta kalma boşlukları oluşur. Ayrıca, ahşap bina daha az konsantre, ezici ağırlığa sahiptir.

Deprem sırasında, Sarsıntı durana kadar içeride kalınmalıdır. Bu durum resmi olarak duyurulmuştur. Düşebilecek kitaplıklardan, mobilyalardan ve ağır iş aletlerinden uzak durulmalıdır. Gece boyunca yataktaysanız ve bir deprem olursa, yataktan yuvarlanmanız yeterlidir.

Yatağın etrafında güvenli bir boşluk olacaktır. Oteller, her odanın kapısının arkasına bir işaret asarak depremlerde çok daha büyük bir hayatta kalma oranı elde edebilirler, bir deprem sırasında bina sakinlerinin yerde, yatağın dibinin yanında yatmasını sağlar.

Yaşam üçgeni nedir, ne demektir? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur, ne işe yarar?

Deprem esnasında bina yıkılmasa dahi koşarak dışarı çıkmak yerine, bir kanepenin yanına uzanmalı ve cenin pozisyonunu almalısınız. Binanın ilk katında oturuyor olabilirsiniz. Bu size kaçma fırsatı verebilir ancak bina yıkıntısı üzerinize doğru da gelebilir. Bu şekilde de altında kalma olasılığınız yüksektir.

Mümkünse binaların dış duvarlarına veya dışına yaklaşın. Binanın içinden ziyade dışına yakın olmak çok daha iyidir. Binanın dış çevresinden içeride ne kadar uzak olursanız, kaçış yolunuzun bloke olma olasılığı o kadar yüksek olur. Özellikle çevresi çok binalı olan bir alanda oturuyorsanız kesinlikle "Yaşam Üçgeni" yapmalısınız.

Yaşam üçgeni nedir, ne demektir? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur, ne işe yarar?

DEPREMDE NERELERDEN UZAK DURULMALI?

Merdivenlerin farklı bir "frekans momenti" vardır (binanın ana bölümünden ayrı olarak sallanırlar). Merdivenler ve binanın geri kalanı, merdivenlerde yapısal bozulma meydana gelene kadar sürekli olarak birbirine çarpmaktadır. Merdivenlerden düşmeden çıkanlar merdiven basamakları tarafından parçalanır.

Bina çökmese bile merdivenlerden uzak durulması gerekmektedir. Merdivenler depremde yıkılmasa bile daha sonra çığlık atan, kaçan insanlar tarafından aşırı yüklendiğinde çökebilir.

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