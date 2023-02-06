Türkiye'de 6 Şubat Pazartesi sabahı son yılların en büyük depremlerinden biri yaşandı. Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası bölgede çok sayıda bina yıkıldı, bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Sarsıntı anında neler yapılması gerektiğinin önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunlardan bir tanesi de yaşam üçgeni olmaktadır. Diğer adıyla hayat üçgeni olarak da adlandırılan bu pozisyon, deprem sırasında hayatta kalmak adına kullanılan önemli bir yöntemdir. Peki, Yaşam Üçgeni nedir, ne anlama gelir? Deprem sırasında yaşam üçgeni nasıl oluşturulur, ne işe yarar?