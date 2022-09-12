Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu! 21 yıldır kimliksiz yaşıyor: Beni bir köşe de unutmuşlar

"BEN GÜLMEYEYİM DE KİM GÜLSÜN BENİM HALİME"

Öz oğlunun bile babası olduğunu kimseye inandıramayan Eprem, "2018 yılında İstanbul'a gittim orada sevdiğim bir kızla evlendim. Kimliğim olmadığı için resmi nikah yapamadım. Şuan da iki yaşında bir oğlum var oda annesinin yanında ama onun kimliği var. Allahtan ki onun kimliği var annesi çıkardı. Şuanda gidip oğlumu görmek istesem bir haftadan bir haftaya babasıyla görüştürme zamanı var. Şimdi gidip onu yapsam yapamam, babasıyım desem adam kimliğini ver diyecek ama kimliğim yok. Öz babası olduğum evladımın babası olduğumu ispat edemem. Gülüyorum ama ağladığım günlerde oldu ama şuan kendi halime gülmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Küçücük çocuğun kimliği var. Yeni doğmuş bizzat kendi oğlum 2 yaşında kimliği var ben kaç yaşındayım, evliyim bir çocuk babasıyım ben gülmeyim de kim gülsün benim halime" şeklinde konuştu.