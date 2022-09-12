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Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu! 21 yıldır kimliksiz yaşıyor: Beni bir köşe de unutmuşlar
Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:58
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
11:06
Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu! 21 yıldır kimliksiz yaşıyor: Beni bir köşe de unutmuşlar
Halit Akçatepe, Münir Özkul gibi usta isimlerin rol aldığı "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" filmi Elazığ'da gerçek oldu. 21 yıldır hayatını kimliksiz sürdüren Hazar Eprem, kimliği için yıllarca mücadele vermesine rağmen sonuç alamadığını ifade etti.