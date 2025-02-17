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Yaşlı adama sokak ortasında dehşeti yaşattı! İşte yumruk attığı o anlar...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
11:28
Yaşlı adama sokak ortasında dehşeti yaşattı! İşte yumruk attığı o anlar...
İstanbul- Eyüpsultan'da yolda ilerleyen sürücü, sokak girişinde otomobiliyle bir anda durdu. O sırada yolda yürüyen yaşlı adamla sürücü arasında tartışma başladı. Sürücünün sokak ortasında yumruk attığı yaşlı adam yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.