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Haberler Yaşam Yaşlı adama sokak ortasında dehşeti yaşattı! İşte yumruk attığı o anlar...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:28

Yaşlı adama sokak ortasında dehşeti yaşattı! İşte yumruk attığı o anlar...

İstanbul- Eyüpsultan'da yolda ilerleyen sürücü, sokak girişinde otomobiliyle bir anda durdu. O sırada yolda yürüyen yaşlı adamla sürücü arasında tartışma başladı. Sürücünün sokak ortasında yumruk attığı yaşlı adam yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Yaşlı adama sokak ortasında dehşeti yaşattı! İşte yumruk attığı o anlar...

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda ilerleyen otomobil sürücüsü sokağın başında bir anda durdu.

Yaşlı adama sokak ortasında dehşeti yaşattı! İşte yumruk attığı o anlar...

Otomobilden inen sürücü yoldan geçen yaşlı adamla bir süre tartıştı.Tartışmanın ardından sürücü yaşlı adama yumruk attı.

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Yaşlı adama sokak ortasında dehşeti yaşattı! İşte yumruk attığı o anlar...

Yumruğun etkisiyle yaşlı adam yere düştü. Bu sırada otomobilden çıkan kadın ise, yaşlı adamın yardımına koştu.

Yaşlı adama sokak ortasında yumruk attı | Video

Yaşlı adama sokak ortasında dehşeti yaşattı! İşte yumruk attığı o anlar...

Kadını zorla otomobile bindiren sürücü bir süre sonra kendisi de araca geçti.

Yaşlı adama sokak ortasında dehşeti yaşattı! İşte yumruk attığı o anlar...

Sürücünün yaşlı adama yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

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