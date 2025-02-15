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Haberler Yaşam Yaşlı adama 'ucuzi arazi' tuzağı! 50 milyon lira dolandırdılar: Böyle plan ne görüldü ne duyuldu
Giriş Tarihi: 15.02.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:45

Yaşlı adama 'ucuzi arazi' tuzağı! 50 milyon lira dolandırdılar: Böyle plan ne görüldü ne duyuldu

İstanbul Büyükçekmece'de 82 yaşındaki M.Ö.'ye ulaşıp Milli Emlak Arazilerini uygun fiyata alacağını söyleyen Erkan Y. yaşlı adamı yaklaşık 50 milyon lira dolandırdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin aynı yöntemle 9 kişiden 20 milyon daha aldığı öğrenildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK
Yaşlı adama ’ucuzi arazi’ tuzağı! 50 milyon lira dolandırdılar: Böyle plan ne görüldü ne duyuldu

Büyükçekmece'de ikamet eden 82 yaşındaki M.Ö. ile tanışan Erkan Y. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazilerin satışa çıktığını ve bu arazilerden kendisine çok uyguna arsa verebileceğini söyledi.

Yaşlı adama ’ucuzi arazi’ tuzağı! 50 milyon lira dolandırdılar: Böyle plan ne görüldü ne duyuldu

Duruma inanan M.Ö. belirli zamanlarda 50 milyon lira para verdi. Ama herhangi bir arsa alamadı. Şikayet üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı.

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Yaşlı adama ’ucuzi arazi’ tuzağı! 50 milyon lira dolandırdılar: Böyle plan ne görüldü ne duyuldu

7 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda Erkan Y. ve onun yönlendirdiği kişilerin 9 ayrı kişiden toplamda 20 milyon lira daha aldığı ve aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 7 şüpheli şahıs 11 Şubat günü yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yaşlı adama ’ucuzi arazi’ tuzağı! 50 milyon lira dolandırdılar: Böyle plan ne görüldü ne duyuldu

YAŞLI ADAM ADINA 29 MİLYONLUK SENET ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada N.Y. isimli şüphelinin ikametinde, müşteki M.Ö. adına düzenlenmiş 29 milyon 350 bin lira tutarında 6 adet senet ve müştekiden devralınan 2 adet daire tapusu ele geçirildi.

Yaşlı adama ’ucuzi arazi’ tuzağı! 50 milyon lira dolandırdılar: Böyle plan ne görüldü ne duyuldu

Ayrıca başka şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda çek/senet ve 1 adet P216 ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca, şarjör içerisinde 5 adet fişek ve poşet içerisinde 20 adet 9mm fişek ele geçirildi.

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