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Yaşlı adama 'ucuzi arazi' tuzağı! 50 milyon lira dolandırdılar: Böyle plan ne görüldü ne duyuldu
Giriş Tarihi: 15.02.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
13:45
Yaşlı adama 'ucuzi arazi' tuzağı! 50 milyon lira dolandırdılar: Böyle plan ne görüldü ne duyuldu
İstanbul Büyükçekmece'de 82 yaşındaki M.Ö.'ye ulaşıp Milli Emlak Arazilerini uygun fiyata alacağını söyleyen Erkan Y. yaşlı adamı yaklaşık 50 milyon lira dolandırdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin aynı yöntemle 9 kişiden 20 milyon daha aldığı öğrenildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.