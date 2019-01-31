Yaşlı adamın görmeyen gözlerle sokakta 15 saatlik çöp mesaisi

35 LİRA İÇİN ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Başdaş, daha önce zengin birisine benzetildiği için dayak yediğini ve bu sebeple gözlerinde görme bozukluğu meydana geldiğini belirterek, "Beni pazar pazarında dolandırmak istediler ve sonra taşla kafama vurdular. Taşın etkisiyle yere düştüm. Baygın halde yerde yatarken beni öldü zannettiler. Sonra başka biri yanımıza geldi ve 'Üstünde kaç para çıktı?' diye sordu. Bana saldıranlar da üstümden 35 lira çıktığını söyleyince adam, '35 lira için bir adam öldürülür mü?' diyerek tepki gösterdi. Saldırganlar ise, 'Onun üstünde milyonlar var' dedi. Onlar kendi kendilerine konuşuyor ama ben de duyuyorum. Benim gibi bir yaşlı adam daha varmış ama onun 7 tane apartmanı varmış. O da aynı benim gibi çöp topluyor. Bana saldıranlar asıl o yaşlı adamın peşindeymiş. Bu olaydan 10-15 gün geçti hanımımla beraber evde otururken ben aniden yere düştüm. Eşim de hemen ambulans çağırdı. 6 gün ölü gibi yaşadım" diye konuştu.