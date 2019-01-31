Yaşlı adamın görmeyen gözlerle sokakta 15 saatlik çöp mesaisi

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Hasan Başdaş (88), 48 sene önce geldiği Antalya'da yıllarca çeşitli işlerde çalıştı. Üçü kız, 4 çocuğu bulunan Başdaş, kızlarının evlenmesinin ardından oğlunun cezaevine girmesiyle birlikte çöp konteynerlerinden atık kağıt, plastik, kutu toplayarak geçimini sağlamaya başladı. Her gün sabahtan akşama kadar civardaki çöp konteynerlerini dolaşan Başdaş, bir gün şehir zorbalarının saldırısına uğradı ve başına aldığı darbeyle iki gözünde görme bozuklukları yaşadı. Yine de çöp toplamaya devam eden Hasan Başdaş, gözlerinde ilerleyen katarakt sonrası da büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Gözleri görmediği için 2 defa trafik kazası geçiren Başdaş, şoförleri bu konuda uyarmak için çöp arabasının üzerine, '88 yaşında, iki gözü kördür. Şoförlerin dikkatine!' yazılı bir tabela astırdı.