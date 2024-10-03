Yaşlı adamın kafasına attığı betonla ölümüne sebep olmuştu: İfadesi şoke etti!

"ORTAMI YUMUŞATMAK İÇİN ATTIM"

'Kasten öldürme' suçundan Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yusuf Aydın, ifadesinde kavga ettiğini söyleyip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtığı için aralarında husumet olduğunu ve arkadaşlarından şikayetlerini geri çekmesini istediğini, kabul etmedikleri için de tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti. İki kardeş tarafından darbedildiğini ve ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü söyleyen Aydın, "Olay günü anneannemin oturduğu eve gittim. Uğur ve Hüseyin oraya geldi, aramızda kavga çıktı. Beni darbettiler. Binaya girip, üzerlerine kapıyı kapadım. Camı kırdılar.