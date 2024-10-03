Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
11:45
Yaşlı adamın kafasına attığı betonla ölümüne sebep olmuştu: İfadesi şoke etti!
Bursa'da meydana gelen olayda yeğenlerinin kavgasını ayırırken 3 katlı evin çatısından atılan beton parçası başına isabet eden 65 yaşındaki Ramadan Bayar'ın ölümüne neden olan 20 yaşındaki Yusuf Aydın'ın 'Kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. İfadesinde arkadaşları 20 yaşındaki Uğur ve 20 yaşındaki Hüseyin Balta kardeşler tarafından darbedildiğini, ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü belirten Aydın, "Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak, 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım" dedi. İşte detaylar…