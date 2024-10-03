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Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:45

Yaşlı adamın kafasına attığı betonla ölümüne sebep olmuştu: İfadesi şoke etti!

Bursa'da meydana gelen olayda yeğenlerinin kavgasını ayırırken 3 katlı evin çatısından atılan beton parçası başına isabet eden 65 yaşındaki Ramadan Bayar'ın ölümüne neden olan 20 yaşındaki Yusuf Aydın'ın 'Kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. İfadesinde arkadaşları 20 yaşındaki Uğur ve 20 yaşındaki Hüseyin Balta kardeşler tarafından darbedildiğini, ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü belirten Aydın, "Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak, 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım" dedi. İşte detaylar…

DHA
Yaşlı adamın kafasına attığı betonla ölümüne sebep olmuştu: İfadesi şoke etti!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda geçen yıl aralık ayında, Yusuf Aydın, kavga ettiğini iddia edip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtı. Otomobille Balıkesir'e giden Aydın, aracın yakıtı bitince kendini polise ihbar etti.

Yaşlı adamın kafasına attığı betonla ölümüne sebep olmuştu: İfadesi şoke etti!

Gözaltına alınan Aydın, denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı. Yusuf Aydın, olaydan 1 ay sonra 16 Ocak'ta, Hüseyin ve Uğur Balta ile mahallede karşılaştı. Araç hırsızlığı yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce yaşanan arbedeye tarafların yakınları da karıştı. Bu sırada 3 katlı evlerinin çatısına annesi Nuran Aydın ile çıkan Yusuf Aydın, çatıdaki beton parçalarını kavga ettikleri kalabalığın üzerine attı.

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Yaşlı adamın kafasına attığı betonla ölümüne sebep olmuştu: İfadesi şoke etti!

Beton parçalarından biri, yanında eşi 48 yaşındaki Mevlüde Bayar ve oğlu 32 yaşındaki Umut Bayar ile kavgaya karışan yeğenlerini ayırmaya çalışan 2 çocuk babası Ramadan Bayar'ın başına isabet etti. Ramadan Bayar, yere yığılırken, eşi Mevlüde ve oğlu Umut Bayar fenalık geçirdi.

Yaşlı adamın kafasına attığı betonla ölümüne sebep olmuştu: İfadesi şoke etti!

2 KEZ KALBİ DURDU

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ramadan Bayar'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla kalbi yeniden çalıştırılan Bayar, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede ikinci kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Ramadan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanıp gözaltına alınan Yusuf Aydın ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaşlı adamın kafasına attığı betonla ölümüne sebep olmuştu: İfadesi şoke etti!

"ORTAMI YUMUŞATMAK İÇİN ATTIM"

'Kasten öldürme' suçundan Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yusuf Aydın, ifadesinde kavga ettiğini söyleyip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtığı için aralarında husumet olduğunu ve arkadaşlarından şikayetlerini geri çekmesini istediğini, kabul etmedikleri için de tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti. İki kardeş tarafından darbedildiğini ve ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü söyleyen Aydın, "Olay günü anneannemin oturduğu eve gittim. Uğur ve Hüseyin oraya geldi, aramızda kavga çıktı. Beni darbettiler. Binaya girip, üzerlerine kapıyı kapadım. Camı kırdılar.

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