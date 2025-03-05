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Haberler Yaşam Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu
Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 13:53

Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu

1993 yılında Avustralya'da dünyaya gelen Tomm Tennent, tıp dünyasında eşsiz bir vaka olarak kayda geçti. Doğduğunda yaşlı bir insanın cildine sahip olan Tennent, vücudunda normalden yüksek seviyelerde bulunan hyalüronik asit nedeniyle bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Nadir görülen bu durum, genetik hastalıklarla tam olarak örtüşmedi ve Tomm Tennent'in son hali, tıp dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu

Tomm Tennent, doğuştan yaşlı görünümlü cildi ve olağanüstü fazla deriyle tıp dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Vücudu, normalden çok daha fazla deri ve kırışıklıkla doğmuştu, bu durum doktorları şaşkına çevirdi ve daha önce karşılaşılan bir vaka olmadığı için büyük bir merak uyandırdı. Tomm, küçük yaşta "fazla deriyle doğan bebek" olarak ün kazanarak, doğumundan itibaren sürekli tıbbi gözlem altına alındı.

Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu

DOKTORLAR HAYRETE DÜŞTÜ

Hamilelik sürecinde her şey normal ilerlerken, doğum anında hem doktorlar hem de ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Konuyu incelemeye başlayan bilim insanları, bu durumun bilinen hiçbir genetik hastalıkla tam olarak örtüşmediğini tespit etti.

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Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu

VÜCUDUNDA FAZLACA HYALÜRONİK ASİT TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar, cilt elastikiyetini destekleyen ve hem insan hem de hayvan dokularında bulunan hyalüronik asidin, Tomm'un bedeninde olağan seviyelerin oldukça üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu

Tomm'un durumu, özellikle bazı köpek ırklarında rastlanan Shar Pei sendromuyla kıyaslandı. Shar Pei cinsi köpekler, doğduklarında bol deriyle dünyaya gelir ve büyüme sürecinde ciltleri vücut yapısına adapte olur.

Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu

Bilim adamları, Tomm'un da büyüdükçe cildinin normale döneceğini öngördü.