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Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu
Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
13:53
Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu
1993 yılında Avustralya'da dünyaya gelen Tomm Tennent, tıp dünyasında eşsiz bir vaka olarak kayda geçti. Doğduğunda yaşlı bir insanın cildine sahip olan Tennent, vücudunda normalden yüksek seviyelerde bulunan hyalüronik asit nedeniyle bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Nadir görülen bu durum, genetik hastalıklarla tam olarak örtüşmedi ve Tomm Tennent'in son hali, tıp dünyasında büyük bir merak uyandırdı.