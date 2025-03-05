Yaşlı doğdu, zamanla gençleşti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor... Benjamin Button gerçek oldu

Tomm Tennent, doğuştan yaşlı görünümlü cildi ve olağanüstü fazla deriyle tıp dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Vücudu, normalden çok daha fazla deri ve kırışıklıkla doğmuştu, bu durum doktorları şaşkına çevirdi ve daha önce karşılaşılan bir vaka olmadığı için büyük bir merak uyandırdı. Tomm, küçük yaşta "fazla deriyle doğan bebek" olarak ün kazanarak, doğumundan itibaren sürekli tıbbi gözlem altına alındı.