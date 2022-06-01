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Yaşlı kadın çeşme dönüşü dehşeti yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 08:36
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
08:40
Yaşlı kadın çeşme dönüşü dehşeti yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!
Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken dehşeti yaşadı... Dehşete düşüren olay Ankara'da meydana geldi. Çeşmeden su doldurar Aysel Saylem, 13 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. İki bacağında da derin yaralar oluşan talihsiz kadın korkunç anları şu sözlerle anlattı...