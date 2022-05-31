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Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:45
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
10:53
Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!
Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı. Dehşete düşüren olay Ankara'da meydana geldi. Çeşmeden su doldurar Aysel Saylem, 13 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. İki bacağında da derin yaralar oluşan talihsiz kadın korkunç anları şu sözlerle anlattı