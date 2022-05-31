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Haberler Yaşam Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 10:53

Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!

Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı. Dehşete düşüren olay Ankara'da meydana geldi. Çeşmeden su doldurar Aysel Saylem, 13 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. İki bacağında da derin yaralar oluşan talihsiz kadın korkunç anları şu sözlerle anlattı

Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!

Korkunç Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşandı... Köydeki hobi evinde su şebekesi bulunmayan Aysel Saylem (72) ile Ali Saylem (72) çifti, evlerinin bahçelerindeki ağaçları sulamak için köyde bulunan çeşmeye gitti. Aysel Saylem, ellerindeki pet şişelere su doldurduğu esnada boş arazideki 13 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Can havliyle çığlıklar atmaya başlayan kadının yardımına arabada bulunan eşi Ali Saylem ve civardaki diğer vatandaşlar koştu.

Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!

YAŞLI KADIN KÖYDE KABUSU YAŞADI!

Köpeklerden kurtarılan talihsiz kadın, Pursaklar Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Her iki bacağında da köpek ısırığına bağlı derin yara izlerine oluşan Saylem tedavi altına alındı. Ölümle burun buruna gelen Saylem; hareket etmekte, yürümekte ve günlük işlerini yapmakta aşırı zorlandığını söyledi. İlçe belediyesinin konuyla yeterince ilgilenmediğini belirten Saylem, yetkililerden sorunlarının çözümü kavuşturulmasını istedi.

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Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!

ÇEŞMEDEN DÖNERKEN SALDIRDILAR: KIYAFETLERİMİ YIRTMIŞLAR

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Aysel Saylem, "Bahçemize gelmiştik. Çeşmeden su almaya gitmiştik. Biraz ilerledim. Baktım ki büyük bir köpek bana hırlamaya başladı. Heyecandan arkasından gelen köpekleri görmedim. Köpeklerin hepsi birden üzerime hücum edip beni yıktılar. Eşim, '12-13 köpek vardı' dedi. Beni kurtardılar ama vücudumda baya hasar oluştu. Kıyafetimi yırtmışlar. Hastaneye gittik. Orada kuduz aşısı ve pansuman yaptılar bana. Bu köpeklerden çok şikayetçiyiz.

Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!

Eğer yalnız olsaydık beni de eşimi de parçalarlardı. Her iki bacağımdan da ısırdılar ve sağ bacağımda çok yara var. Diz kapağımın altı da dünden beri çok kanıyor. Yürüyemiyorum. Sağ bacağımı çekemiyorum. Yürürken zorluk çekiyorum. Bacağımın üstünü koparmışlar, orada kalıcı iz kalabilirmiş. Burada çok köpek var. Eşim korkusundan gelemiyor bazen buraya" ifadelerine yer verdi.

Yaşlı kadın köyde çeşmeden dönerken kabusu yaşadı: Üzerime hücum edip kıyafetimi yırttılar!

Eşinin ölümden döndüğünü söyleyen Ali Saylem ise, "Ağaçları sulamak için akarsuya su doldurmaya gitmiştik. Eşim suyu doldururken ben arabayı yola çekiyordum. O anda orada tek bir köpek vardı.

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