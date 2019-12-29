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Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

Aşırı yağışlar ve sel felaketiyle gündeme gelen Adana'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Evinin balkonuna çıkan 76 yaşındaki Hülya Giril bir anda kendini molozların arasında buldu. Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30020 Sokaktaki iki katlı evde tek başına yaşayan Hülya Giril (76) saat 12.30 sıralarında balkona çıktı. Bir süre balkonda duran yaşlı kadın daha sonra balkonun çökmesiyle kendini moloz yığınlarının içinde kaldı.

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 15:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





