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Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

Aşırı yağışlar ve sel felaketiyle gündeme gelen Adana'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Evinin balkonuna çıkan 76 yaşındaki Hülya Giril bir anda kendini molozların arasında buldu. Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30020 Sokaktaki iki katlı evde tek başına yaşayan Hülya Giril (76) saat 12.30 sıralarında balkona çıktı. Bir süre balkonda duran yaşlı kadın daha sonra balkonun çökmesiyle kendini moloz yığınlarının içinde kaldı.

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 15:11
Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

Sesi duyarak olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yaşlı kadın moloz yığınları arasından çıkartıldı.

Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

Komşularının çağırdığı ambulansla gelen sağlık ekipleri Giril'i kontrol etti.

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Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

İkinci kattan balkonla birlikte aşağı düşen yaşlı kadının kırık ve çıkığı olmadığı burnunun bile kanamadığı belirlendi. Yaşlı kadın daha sonra evine çıkartıldı.

Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

Çok korktuğunu söyleyen Hülya Giril, yağmurlar başladığından bu yana evinin her tarafından su aktığını balkondan da "çıt çıt" diye ses geldiğini belirterek,

Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

"Bugün öğlen balkona çıktım. Bir süre sonra içeri giremeden balkon çöktü.

Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

Bende aşağı düşüp molozların arasında kaldım. O an çok korktum. Beni komşularım çıkardı" dedi.

Yaşlı kadının çıktığı balkon çöktü Burnu bile kanamadı

Balkonun bir haftadır devam eden yağmur nedeniyle çöktüğü öğrenildi.

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