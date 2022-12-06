Yaşlı kadının ölümünde korkunç iddia: Annemi o ayı parçaladı!

Kütahya'da cesedi parçalanmış olarak bulunan toprağa verilen 68 yaşındaki Emine Akçay'ın, ölümü aydınlatılamadı. Oğlu, "Annem gece yarısı dağlardan gelip çöp konteynerini karıştıran, ayı oyduğunu düşündüğü büyük bir hayvan gördüğünü söylemişti. Annemi o ayı parçaladı" derken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Bölgedeki yabani hayvan popülasyonunda ayı mevcut değil, ancak domuz var" dedi. Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir ise "Bölgedeki dağlarda ayı yok. Köpeklerin veya aç kalan domuzların saldırdığını tahmin ediyorum" dedi.