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Haberler Yaşam Yaşlı kadının ölümünde korkunç iddia: Annemi o ayı parçaladı!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:18

Yaşlı kadının ölümünde korkunç iddia: Annemi o ayı parçaladı!

Kütahya'da cesedi parçalanmış olarak bulunan toprağa verilen 68 yaşındaki Emine Akçay'ın, ölümü aydınlatılamadı. Oğlu, "Annem gece yarısı dağlardan gelip çöp konteynerini karıştıran, ayı oyduğunu düşündüğü büyük bir hayvan gördüğünü söylemişti. Annemi o ayı parçaladı" derken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Bölgedeki yabani hayvan popülasyonunda ayı mevcut değil, ancak domuz var" dedi. Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir ise "Bölgedeki dağlarda ayı yok. Köpeklerin veya aç kalan domuzların saldırdığını tahmin ediyorum" dedi.

İHSAN TUNÇOĞLU
Yaşlı kadının ölümünde korkunç iddia: Annemi o ayı parçaladı!

Kütahya'da köyün yakınlarında Parçalanmış cesedi bulunan ve feci şekilde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Emine Akçay'ın dün kılınan cenaze namazının ardından nasıl öldüğüne ilişkin tartışma başladı.

Yaşlı kadının ölümünde korkunç iddia: Annemi o ayı parçaladı!

Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, annesinin olaydan birkaç gün önce gece yarısından sonra pencereden baktığında çöp konteynerini karıştıran büyük cüsseli bir hayvan gördüğünü ve bunun ayı olduğunu söylediğini ifade etti.

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Yaşlı kadının ölümünde korkunç iddia: Annemi o ayı parçaladı!

Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, sözlerine devamla : "Annemin ön otopsi raporunda ayı olduğu değerlendirilen vahşi hayvan pençe ve diş izlerine rastlandığı belirtilmişti. Bu bulgularla Annemin ölmeden anlattığı olay örtüşmektedir.

Yaşlı kadının ölümünde korkunç iddia: Annemi o ayı parçaladı!

Köylüler olarak çok tedirgin endişe ve korku içinde böyle bir saldırıya maruz kalabileceğimizi düşünüyor ve korkuyoruz. Artık bahçelerimize gidip ürünlerimizi toplamaktan korkar hale geldik. Bu korku ile yaşamak mümkün değil Can güvenliğimiz önemli tabii ki Ama şu anda geçim kaynağımız olan bahçe ve tarlalarımıza gidemiyoruz Bu açıdan mağdur durumdayız. Bazı köylü komşular daha önceleri bahçesinde büyük bir hayvanın ayak izlerini görmüş. Yetkililer lütfen buna bir çözüm Olayı aydınlatsınlar. Bizler de rahat nefes alalım. Özellikle çocuklarımız ve kadınlarımız risk altında" şeklinde konuştu

Yaşlı kadının ölümünde korkunç iddia: Annemi o ayı parçaladı!

AYI MI DOMUZ MU YOKSA KÖPEKLER Mİ PARÇALADI?
Kolu ve bacağının bulunmadığı Emine Akçay'ın cenaze namazından sonra toprağa verilmesinin ardından nasıl parçalandığı konusunda tartışmalar başladı. Oğlu Halil Akçay'ın "Annem ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırısı sonucu öldüğünü düşünüyoruz" derken köyün yaşlı sakinleri "Burada 50 yıldan beri hiç ayı görmedik. Bu domuz olabilir" dediler.

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