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Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
23:54
Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!
Yaşlı ve engelli maaşı 2024 memur ve emkli zammı ile birlikte gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakın kadrajında olan 6 aylık enflasyon farkı ile 2024 Temmuz zammı netleşecek. Açıklanan zam oranı yaşlı ve engelli aylığını da etkileyecek. Peki, Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!