Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 23:54 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 23:54

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!

Yaşlı ve engelli maaşı 2024 memur ve emkli zammı ile birlikte gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakın kadrajında olan 6 aylık enflasyon farkı ile 2024 Temmuz zammı netleşecek. Açıklanan zam oranı yaşlı ve engelli aylığını da etkileyecek. Peki, Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar olacak sorusu gündemde! 65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor. Bu durumda yeni zam oranı ile yaşlı ve engelli maaşı değişecek. Peki, Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.

Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır.

Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz yaşlı ve engelli maaş zammı hesaplama!
SON DAKİKA