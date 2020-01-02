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Yassıada projesinde sona doğru!

1960 darbesinin tanığı Yassıada'yı, demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinin büyük bir kısmı tamamlandı. 27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük tanığı olan Yassıada'yı demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinde son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde inşaat çalışmalarının son hızla devam ettiği ve Başbakan Adnan Menderes'in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararının verildiği salonun da restorasyon çalışmalarında sona gelindiği görülüyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 02.01.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 11:22
Yassıada projesinde sona doğru!

27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük tanığı olan Yassıada'yı demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinde son durum havadan görüntülendi.

Yassıada projesinde sona doğru!

Görüntülerde inşaat çalışmalarının son hızla devam ettiği ve Başbakan Adnan Menderes'in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararının verildiği salonun da restorasyon çalışmalarında sona gelindiği görülüyor.

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Yassıada projesinde sona doğru!

Demokrasi ve Özgürlük adası olarak da adlandırılan Yassıada da yapılmakta olan caminin ve çevresindeki peyzaj işlerinin büyük bir kısmı tamamlandı.

Yassıada projesinde sona doğru!

Adada aynı zamanda 125 yataklı otel, 600 kişilik konferans salonu, bin 200 kişilik cami ve sosyal etkinlik alanları, otel, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası ve müze yapımı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmekte.

Yassıada projesinde sona doğru!

İskele tamamlanması için dev vinç kazık işlemlerine devam ediyor.

Yassıada projesinde sona doğru!

Yapılan çalışmalar sonrası Yassıada, demokrasi ve özgürlük adasına dönüşerek vatandaşların ziyaretine açılacak.

Yassıada projesinde sona doğru!
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