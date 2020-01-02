Yassıada projesinde sona doğru!

1960 darbesinin tanığı Yassıada'yı, demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinin büyük bir kısmı tamamlandı. 27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük tanığı olan Yassıada'yı demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinde son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde inşaat çalışmalarının son hızla devam ettiği ve Başbakan Adnan Menderes'in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararının verildiği salonun da restorasyon çalışmalarında sona gelindiği görülüyor.