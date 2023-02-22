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Haberler Yaşam Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş! Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 22.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 13:23

Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş! Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye’yi ağlattı!

Depremde enkaz altında kalan 10 yaşındaki Eylül, 30 saat sonra kurtarıldı. Anne ve babasının onu korumak için üzerine kapandığı, ancak bu sırada beton blokların altında kaldıkları ortaya çıktı. İşte yürekleri yakan acı olayın detayları

Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş! Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye’yi ağlattı!

Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye'yi ağlattı. Acı olay Adıyaman'da yaşandı. Ekipler, Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 1071 Sokak'taki 5 katlı binanın enkazından 30 saat sonra Eylül İklim Bali'yi sağ çıkardı. Anne ve babasının ise cansız bedenlerine ulaştı.

Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş! Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye’yi ağlattı!

ANN VE BABASI ÜZERİNE KAPANMIŞ
Tedavi görüp, taburcu edilen küçük kız, akrabasına teslim edildi. Ölen anne-babanın, korumak için kızlarının üzerine kapandığı, bu sırada beton blokun altında kalarak can verdikleri ortaya çıktı.

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Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş! Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye’yi ağlattı!

EYLÜL 'BURADAYIM' DİYE BAĞIRIYORDU
Eylül İklim Bali'yi kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Ses dinlediğimizde Eylül'ü duyduk. Eylül, 'Buradayım' diye bağırıyordu. Çalışmalarımıza başladık. Eylül'ün yüzüne zarar vermeyecek bir şekilde çalışmalarımıza başladık.

Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş! Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye’yi ağlattı!

Enkazın ilk parçasını açtık, çocuğumuzun yüzünü gördük. Onun o gözlerinin parıltısını gördüğümüz zaman ekip olarak duygusal bir an yaşadık.

Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş! Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye’yi ağlattı!

Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş. Annesi depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış, baba da onlara siper olmuş.

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