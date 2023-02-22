Haberler Yaşam Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş! Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye’yi ağlattı!

Giriş Tarihi: 22.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 13:23

Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş! Deprem enkazından çıkan hikaye Türkiye’yi ağlattı!

Depremde enkaz altında kalan 10 yaşındaki Eylül, 30 saat sonra kurtarıldı. Anne ve babasının onu korumak için üzerine kapandığı, ancak bu sırada beton blokların altında kaldıkları ortaya çıktı. İşte yürekleri yakan acı olayın detayları