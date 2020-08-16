Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü

Adana'da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ekim 2002 yılında Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi olan eşi Süleyman Şafak'ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla köyde bulunduğu sırada, çocukları Volkan (7) ve Dilara (3) ile evde kalan Fadime Şafak (29), yatak odasında uyudu. Volkan Şafak, sabah kalktığında karyolada yatan annesini uyandırmak istedi ama bir türlü uyandıramadı. Bunun üzerine ağlayarak birinci kattaki teyzesinin yanına giderek annesinin uyanmadığını söyledi. Teyze eve geldiğinde kız kardeşinin öldüğünü görüp hemen polise haber verdi.