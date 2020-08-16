Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü

ZANLI İFTİRA ATTI

Zanlı, ikinci kez geldiği emniyette bu kez her şeyi itiraf etti. Zanlı Fadime Şafak ile aralarında aşk olduğunu ileri sürüp o gece yanına gittiğini, birlikte olduklarını daha sonra ise Fadime Şafak'ın kendisine kıskançlık yaptığını iddia ederek, "'Nişanlından ayrıl yoksa seni mahalleye rezil ederim' deyince kavga çıktı.