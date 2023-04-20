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Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:24

Yatak odasında film izlerken başına öyle bir şey geldi ki: "Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum!"

'Yok artık, bu kadarı da olmaz' dedirten olay Bursa'da yaşandı. Yatak odasında telefonundan film izleyen Yasemin Pelit (26), kulaklığı takılı sırada öyle bir şey yaşadı ki, artık odaya girerken titrediğini söyledi. İşte haberin ayrıntıları...

DHA
Yatak odasında film izlerken başına öyle bir şey geldi ki: Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum!

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Atalar Sokak'taki binanın 2'nci katında meydana geldi. Evinin yatak odasında, telefonundan film izleyen Yasemin Pelit, kulaklığını takmaya çalıştığı sırada kolunda acı hissetti.

Yatak odasında film izlerken başına öyle bir şey geldi ki: Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum!

Kolunun kanadığını gören Pelit, o sırada salonda olan ailesinin yanına gitti. Panik yaşayan aile Pelit'i Kestel Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayenede Pelit'in kolunun kurşunla yaralandığı belirlendi. Pelit, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi

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Yatak odasında film izlerken başına öyle bir şey geldi ki: Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum!

İnceleme yapan polis ekipleri, 5 katlı binanın 2'nci katındaki pencereye isabet eden merminin, Pelit'in kolunu sıyırarak yatağa düştüğünü belirledi. Ekipler ayrıca 3'üncü kattaki amca Deniz Pelit'in evinin penceresine ve binanın duvarına da birer mermi isabet ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yatak odasında film izlerken başına öyle bir şey geldi ki: Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum!

Kolunda acı hissettiğini, ancak kurşun isabet edebileceği ihtimalini hiç düşünmediğini söyleyen Yasemin Pelit, o anları şu sözlerle anlattı: "Yatağıma uzanmış, telefonumda film izliyordum. Ezan okunduğu sırada kalktım ve kulaklığımı almak için çantama yöneldim. Kulaklığımı kulağıma takmak için kolumu kaldırdığım sırada, koluma yıldırım gibi bir şey geldi. Kolum delindi, ben de çığlık çığlığa bağırdım, babama seslendim.

Yatak odasında film izlerken başına öyle bir şey geldi ki: Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum!

'ŞU AN BU ODAYA AYAKLARIM TİTREYEREK GİRİYORUM'

Bu sırada kolumdan kanlar aktığını gördüm. İlk önce ne olduğunu anlayamadık, hastaneye gittik. Bizim etrafımızda silah veya kurşun gibi şeyler hiç olmadı. Ben böyle bir şeye ihtimal bile vermedim. Biz hastanedeyken haber geldi, camdan kurşun girdiğini öğrendik. Odamın penceresinde kurşun deliği ve yatağımda da kurşun bulundu. Ben bunu öğrenmeden önce şoka girmiştim bunu öğrenince de ayrıca şoka girdim."

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