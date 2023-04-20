Haberler
Yaşam
Yatak odasında film izlerken başına öyle bir şey geldi ki: "Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum!"
Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:24
Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
11:24
Yatak odasında film izlerken başına öyle bir şey geldi ki: "Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum!"
'Yok artık, bu kadarı da olmaz' dedirten olay Bursa'da yaşandı. Yatak odasında telefonundan film izleyen Yasemin Pelit (26), kulaklığı takılı sırada öyle bir şey yaşadı ki, artık odaya girerken titrediğini söyledi. İşte haberin ayrıntıları...