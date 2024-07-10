Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:25

Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!

Eşiyle pazara giden genç adam eve döndüğünde yatak odasına girdi. Çelik kasanın, 130 gram altınının ve yüklü miktarda parasının yerinde olmadığını fark etti. Kamera kayıtlarını izleyince şoka girdi: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!

İHA
Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!

Pazara giden aile eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. İnanılmaz olay Bursa'da meydana geldi. Soner Oğuz eşiyle birlikte pazara gitti. Eve döndüklerinde yatak odasına giren genç adam, çelik kasanın yerinde olmadığını ve çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki parasının da çalındığını fark etti.

Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!

Güvenlik kamerasını izleyen aile durumu hemen polise bildirdi. Polis, hırsızlık yapan şüphelinin kimlik tespitlerinin ardından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Z.İ. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Z.İ. hamile olduğu gerekçesiyle serbest kadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"
500 bin TL zararı olduğunu belirten adam, "Olay 27 Aralık 2023 tarihi Pazartesi günü saat 15.30 civarı maalesef hırsızlık vakasıyla karşılaştık. Hayatımızın en pahalı pazarı oldu. Yarım milyona bir zararımız var. Dolar, altın ve Euro vardı. Polisler geldi ve biz suçluları en kısa sürede yakalattık ama olan yine bize oldu.

Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!

Sonraki süreçte ise suçu işleyen kadının hamile olduğu için hamilelik yasasından serbest bırakıldı. İnsanların zoruna giden şey en çok da bu oluyor. Yakın zamanda ev almıştım, borçlarım vardı. Herkes benden haklı olarak, borçlarını istiyor. Kimseye borçlarını ödeyemez oldum. İşlerim durmuş vaziyette. Herkes bana telefon açıyor, ama benim söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. İnanılmaz derecede mağdurum.

Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!

Bursa'da gitmediğim yer kalmadı. Ulaşabildiğim tüm yerlere durumumu anlattım. Hiçbir yerden dönüş alamadım. Yarım milyona yakın zararım hiçbir şekilde karşılanmadı. Şahıslar maalesef dışarıda elini, kolunu sallayarak geziyorlar.

SON DAKİKA