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Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:25
Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!
Eşiyle pazara giden genç adam eve döndüğünde yatak odasına girdi. Çelik kasanın, 130 gram altınının ve yüklü miktarda parasının yerinde olmadığını fark etti. Kamera kayıtlarını izleyince şoka girdi: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!