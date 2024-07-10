Yatak odasında gördüğü manzara psikolojisini bozdu: Önce hamile kalıyorlar sonra bunu yapıyorlar!

Sonraki süreçte ise suçu işleyen kadının hamile olduğu için hamilelik yasasından serbest bırakıldı. İnsanların zoruna giden şey en çok da bu oluyor. Yakın zamanda ev almıştım, borçlarım vardı. Herkes benden haklı olarak, borçlarını istiyor. Kimseye borçlarını ödeyemez oldum. İşlerim durmuş vaziyette. Herkes bana telefon açıyor, ama benim söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. İnanılmaz derecede mağdurum.