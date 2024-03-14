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Haberler Yaşam Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:49

Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!

Tüyleri diken diken eden olay Erzurum'da meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), kıskançlık nedeniyle hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kavga etti. Böçkün, eşini ve kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü (20) bıçak darbeleriyle katletti. Cani, bakın nerede enselendi…

Ayşe Nur ERDOĞDU
Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!

Kanlı olay dün gece Erzurum Palandöken'de yaşandı. Zülküf Böçkün, ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire eşi Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı.

Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!

Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün'ün kız kardeşleri odaya koştu.

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Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!

Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün'ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti.

Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video

Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!

Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün'ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün'ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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