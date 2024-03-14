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Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
10:49
Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!
Tüyleri diken diken eden olay Erzurum'da meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), kıskançlık nedeniyle hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kavga etti. Böçkün, eşini ve kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü (20) bıçak darbeleriyle katletti. Cani, bakın nerede enselendi…