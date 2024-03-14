Yatak odasında ihanet vahşeti: Hemşire eşini ve kızını bu yüzden öldürdü!

Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün'ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti.

Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video