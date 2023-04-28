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Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 17:00
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
17:02
Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu!
Tüyler ürperten olay İstanbul Göktürk'te meydana geldi. Aydın Altay, 22 yaşındaki Buket Yorgancı'yla internet üzerinden tanıştı. Altay, ilk buluşmada genç kadının evine gitti. Buket Yorgancı'yı 10 dakika içinde öldürüp ortadan kaybolan şahıs, polislerin evine geldiğini görüp kaçamayacağını anladığında aynı silahla intihar etti. İşte kan donduran haberin detayları...