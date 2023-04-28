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Haberler Yaşam Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 17:02

Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu!

Tüyler ürperten olay İstanbul Göktürk'te meydana geldi. Aydın Altay, 22 yaşındaki Buket Yorgancı'yla internet üzerinden tanıştı. Altay, ilk buluşmada genç kadının evine gitti. Buket Yorgancı'yı 10 dakika içinde öldürüp ortadan kaybolan şahıs, polislerin evine geldiğini görüp kaçamayacağını anladığında aynı silahla intihar etti. İşte kan donduran haberin detayları...

Yunus Emre KAVAK
Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu!

İddiaya göre harita mühendisi H.Ö, galerici olan bir arkadaşının aracılığıyla Göktürk'teki evini 29 yaşındaki Aydın Altay ve 25 yaşındaki R.Ö'ye kiraladı. Aydın Altay'ın 18 suç kaydı vardı ve cinayet suçundan aranıyordu. R.Ö.' ise aynı şekilde bir cinayet dosyasından aranması vardı.

Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu!

GÖKTÜRK'TE EV TUTTULAR

İkili sürekli adres değiştirip saklanmak için kiralık ev tutuyorlardı. Ev sahibi H.Ö'ye de kendilerini depremzede olarak tanıtıp Göktürk'teki evi tuttular.

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Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu!

YATAK ODASINDA ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Geçtiğimiz hafta sonu daireden silah sesi duyulunca ev sahibine bir telefon gitti H.Ö'yü arayan galerici arkadaşı evi hemen kontrol etmesini istedi evinin kapısını çilingire açtırıp içeri girdiğinde, yatak odasında çıplak halde bir kadın cesedi buldu ve polisi aradı.

Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu!

BAŞINDAN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin, 22 yaşındaki Buket Yorgancı olduğunu tespit etti. Buket Yorgancı başından tek kurşunla vurulmuştu. Evde herhangi bir boğuşma izi yoktu. Genç kız yatak odasının hemen girişinde kafasından vurularak öldürülmüştü.

Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu!

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada bir adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 9 mm çapında boş bir kovan buldu. Apartmanda yaşayanlar, gece saatlerinde iki el ateş sesi duyduklarını söyledi.

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