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Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, katil aynı silahla intihar etti!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:56
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
10:56
Yatak odasında infaz: Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, katil aynı silahla intihar etti!
Tüyler ürperten olay İstanbul Göktürk'te meydana geldi. Aydın Altay, 22 yaşındaki Buket Yorgancı'yla internet üzerinden tanıştı. Altay, ilk buluşmada genç kadının evine gitti. Buket Yorgancı'yı 10 dakika içinde öldürüp ortadan kaybolan şahıs, polislerin evine geldiğini görüp kaçamayacağını anladığında aynı silahla intihar etti. İşte korkunç haberin ayrıntıları...