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Yatak odasında kan donduran cinayet: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!
Giriş Tarihi: 24.04.2023 08:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
08:38
Yatak odasında kan donduran cinayet: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!
Kan donduran olay Samsun'da meydana geldi. 1 çocuk annesi Hayriye Ç. (43), eşi Halis Ç. ile tartıştı. Çiftin tartıştıklarını duyup aşağı kata inen akrabası Nurten Ç., odaya girdiğinde Hayriye Ç.'yi yatak odasındaki gardıropta iple asılı halde buldu. İşte tüyler ürperten o haberin ayrıntıları...