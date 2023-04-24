Yatak odasında kan donduran cinayet: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!

Üst katta oturan akrabası Nurten Ç. ise olayı duyup kontrol etmek için alt kata inerek kapının zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca daha sonra Hayriye Ç.'yi telefonla arayan Nurten Ç., kadının telefonuna cevap vermemesi üzerine ısrarla kapı zilini çalıp kapıyı yumruklamaya devam etti