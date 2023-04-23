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Haberler Yaşam Yatak odasında korkunç manzara: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!
Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:13

Yatak odasında korkunç manzara: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!

Kan donduran olay Samsun'da meydana geldi. 1 çocuk annesi Hayriye Ç. (43), eşi Halis Ç. ile tartıştı. Çiftin tartıştıklarını duyup aşağı kata inen akrabası Nurten Ç., odaya girdiğinde Hayriye Ç.'yi yatak odasındaki gardıropta iple asılı halde buldu. İşte tüyler ürperten o haberin detayları...

DHA
Yatak odasında korkunç manzara: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!

Olay, Terme ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Halis Ç. ile aralarında tartışma geçen 1 çocuk annesi Hayriye Ç. (43), diğer odaya geçti.

Yatak odasında korkunç manzara: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!

Üst katta oturan akrabası Nurten Ç. ise olayı duyup kontrol etmek için alt kata inerek kapının zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca daha sonra Hayriye Ç.'yi telefonla arayan Nurten Ç., kadının telefonuna cevap vermemesi üzerine ısrarla kapı zilini çalıp kapıyı yumruklamaya devam etti

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Yatak odasında korkunç manzara: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!

GARDIROPTA İPLE ASILI BULDU

Uykulu bir halde evin kapısını açan Halis Ç.'ye Hayriye'yi soran Nurten Ç., kadının eşinin Hayriye'nin evde olduğunu, kendisinin ise yan odada uyuduğunu söylemesi üzerine eve girip kontrol ettiğinde, Hayriye Ç.'yi yatak odasında gardıropta iple asılı buldu.

Yatak odasında korkunç manzara: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!

Nurten Ç. bıçak yardımıyla ipi kesti ancak Hayriye Ç.'yi kurtaramadı

Yatak odasında korkunç manzara: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!

OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Hayriye Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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