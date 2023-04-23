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Yatak odasında korkunç manzara: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!
Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:13
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
10:13
Yatak odasında korkunç manzara: Eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu!
Kan donduran olay Samsun'da meydana geldi. 1 çocuk annesi Hayriye Ç. (43), eşi Halis Ç. ile tartıştı. Çiftin tartıştıklarını duyup aşağı kata inen akrabası Nurten Ç., odaya girdiğinde Hayriye Ç.'yi yatak odasındaki gardıropta iple asılı halde buldu. İşte tüyler ürperten o haberin detayları...