Haberler
Yaşam
Yavru sistemi deşifre oldu: Kuyumcudan 500 milyon liralık vurgun!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:34
Yavru sistemi deşifre oldu: Kuyumcudan 500 milyon liralık vurgun!
Bursa'da ailesi üç kuşaktır kuyumcu olan Ahmet Ö., benzeri görülmemiş bir vurguna imza attı. Yavru adını verdiği sistemle yakınlarının altınlarını topladı. Emanet bırakılan altınların karşılığında her ay yüzde 30 komisyon dağıttı! Ancak önceki gece kayıplara karıştı. Çevredekilerin 'İşyerini boşaltıp kaçtı' iddiası üzerine vatandaşlar soluğu savcılıkta aldı. Bursa polisinin film gibi operasyonu ile yakalandı. Mağdurlar arasında tanınmış iş insanlarının da olduğu ortaya çıktı! İşte şoke eden vurgunun detayları…