Yavru sistemi deşifre oldu: Kuyumcudan 500 milyon liralık vurgun!

'İŞ YERİNİ BOŞALTIP KAÇTI' İDDİASI

Ancak kuyumcu Ahmet Ö., bir süre önce taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Bunun üzerine endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz sistemden paralarını çıkarmak isteyince ortalık karıştı. Altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşanmaya başladı.