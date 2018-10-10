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Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 18:29
Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı

şehir merkezinde kadın dolmuş sürücü yayalara çarpmamak için ani fren yapınca 2 dolmuş, 1 minibüs birbirine çarptı. sonrası yolda acı içinde kıvranan 3 yaralının yardımına vatandaşlar koştu.

Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı

, şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda 14.00 sıralarında meydana geldi. Bulvarın Erenler yönünde seyir halinde olan Melek S.(37) yönetimindeki 54 T 0414 plakalı dolmuşun kadın sürücüsü yayalara çarpmamak için aniden fren yapınca arkadan gelen E.S yönetimindeki 54 T 265 plakalı dolmuş ve A.İ yönetimindeki 54 M 839 plakalı minibüs, kadın dolmuş sürücüsünün kullandığı araca çarptı.

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Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı

da minibüste bulunan E.T, Y.T ve H.E.G, çarpmanın şiddetiyle yaralandı. Yaralılar araçtan vatandaşların yardımıyla indirildi.

Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı

Vatandaşlar yol üzerine yatmış acı içinde feryat eden yaralıları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bulvardaki çok sayıda vatandaş olay yerine toplanırken, polis yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı

Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı

yapan araçlar çekiciyle bulundukları yerden alınınca yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı
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