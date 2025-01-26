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Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:20 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 08:54

Yayın tarihi belli oldu! Squid Game 3. sezon ne zaman, hangi tarihte? Netflix'den beklenen açıklama geldi!

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yerini alan Güney Kore yapımı Squid Game 3. sezon için geri sayım başladı. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizininin ikinci sezonu uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmuştu. Şimdi ise gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin yaratıcısı Koreli yazar ve televizyon yapımcısı Hwang Dong-hyuk ikinci sezonun bölümlerinin yetişmemesi sebebiyle 2. sezonu 7 bölüm yayınladıklarını ve devamının 3. sezon olarak geleceğini açıklamıştı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman?

Yayın tarihi belli oldu! Squid Game 3. sezon ne zaman, hangi tarihte? Netflix’den beklenen açıklama geldi!

Squid Game 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı duyurulmuştu. Daha önce yayınlanan sezonlarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda final sezonunda neler olacak merak ediliyor. Dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un intikam hikayesine odaklanan bir final sezonunun geleceği tahmin ediliyor. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman?

Yayın tarihi belli oldu! Squid Game 3. sezon ne zaman, hangi tarihte? Netflix’den beklenen açıklama geldi!

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

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Yayın tarihi belli oldu! Squid Game 3. sezon ne zaman, hangi tarihte? Netflix’den beklenen açıklama geldi!

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN?

Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti.

İşte, kesinleşen yayın tarihi...

Yayın tarihi belli oldu! Squid Game 3. sezon ne zaman, hangi tarihte? Netflix’den beklenen açıklama geldi!

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Squid Game 3. sezonun 27 Haziran tarihinde yayınlanacağını duyurdu!

Yayın tarihi belli oldu! Squid Game 3. sezon ne zaman, hangi tarihte? Netflix’den beklenen açıklama geldi!

SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

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