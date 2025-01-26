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Yayın tarihi belli oldu! Squid Game 3. sezon ne zaman, hangi tarihte? Netflix'den beklenen açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
08:54
Yayın tarihi belli oldu! Squid Game 3. sezon ne zaman, hangi tarihte? Netflix'den beklenen açıklama geldi!
Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yerini alan Güney Kore yapımı Squid Game 3. sezon için geri sayım başladı. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizininin ikinci sezonu uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmuştu. Şimdi ise gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin yaratıcısı Koreli yazar ve televizyon yapımcısı Hwang Dong-hyuk ikinci sezonun bölümlerinin yetişmemesi sebebiyle 2. sezonu 7 bölüm yayınladıklarını ve devamının 3. sezon olarak geleceğini açıklamıştı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman?