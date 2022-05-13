Haberler Yaşam Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 13:46

Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçıları listesinde yer alan Yayla Agro Gıda halka arz oluyor. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile halka arz edilecektir. Borsa kodu ise YYLGD olacak. İşlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler " Yayla Agro Gıda halka arz hisse fiyatı nedir, borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yayla Agro Gıda halka arz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili son bilgiler…