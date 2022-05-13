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Haberler Yaşam Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 13:46

Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçıları listesinde yer alan Yayla Agro Gıda halka arz oluyor. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile halka arz edilecektir. Borsa kodu ise YYLGD olacak. İşlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler " Yayla Agro Gıda halka arz hisse fiyatı nedir, borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yayla Agro Gıda halka arz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili son bilgiler…

Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?

Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, oransal mı, ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aranıyor. Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arz Büyüklüğü 887.500.000 TL olan arz sürecinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yapacak ve "Oransal Dağıtım" yöntemi uygulayacak. Özelikle Yayla Agro Gıda halka arz fiyatı sorulmakta. Bir yandan da ayla Agro halka arz yorumları aratılmakta. Peki Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?

Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?

YAYLA HALKA ARZ FİYAT

Yayla Agro halka arz fiyatı 12,50 TL'dir. Oransal dağıtımdır.

YAYLA HALKA ARZ HANGİ BANKA?

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile halka arz edilecektir. Borsa kodu ise YYLGD olacak.

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Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?

YAYLA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANTISAL MI?

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arz Büyüklüğü 887.500.000 TL olan arz sürecinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yapacak ve "Oransal Dağıtım" yöntemi uygulayacak.

YAYLA HALKA ARZ NE ZAMAN?

12 Mayıs 2022 tarihinde başlayan Yayla Argo Gıda halka arz, 13 Mayıs 2022 tarihinde sonra eriyor.

Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?

YAYLA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevuct sermaye: 430.000.000

Yeni Sermaye: 472.600.000

Sermaye Artırımı (Bedelli): 42.600.000

Mevcut Pay Satışı: 28.400.000 (Mevcut ortak Hasan GÜMÜŞ'e ait 28.400.000 TL nominal değerli C grubu paylar da halka arza konu edilecektir)

Satış Fiyatı: 12,50 TL

Yayla Agro Gıda halka arz eşit mi, fiyatı ne, nasıl alınır? Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman?
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