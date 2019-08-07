Yaz meyvelerinden yapabileceğiniz reçel tarifleri

Vişne reçeli tarifi

Malzemeler:

1 kg vişne

1 kg toz şeker

1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

1 adet limon tuzu (küçük bir parça)

Nasıl yapılır?

Sap kısımlarını aldıktan sonra bol suda yıkadığınız vişnelerin fazla suyunu süzdürün.



Bir kürdan (kürdanı vişnelerin orta kısmına batırıp dikkatli bir şekilde çekirdek etrafında döndürün ve yukarı kaldırın) ya da özel bir aparat yardımıyla vişnelerin çekirdeklerini tek tek ayıklayın.



Çekirdekleri ayıklanmış vişneleri bir kat vişne bir kat toz şeker olmak üzere derin bir tencereye alın. Vişneleri, kapağı kapalı tencerede bir gece ya da en az 5-6 saat kadar bekletin.



Toz şeker sayesinde suyunu salan vişneleri ocağa alın. Kısık ateşte, çok fazla karıştırmadan kaynamaya bırakın.

Kıvam almaya başlayan reçele taze sıkılmış limon suyu ve limon tuzu katıp 5 dakika daha kaynatın.



Ocaktan aldığınız reçeli ılındıktan sonra kavanozlara doldurup ağız kısımlarını sıkıca kapatın. Serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Kahvaltı saatlerinde sevdiklerinizle paylaşın.