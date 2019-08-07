Yaz meyvelerinden yapabileceğiniz reçel tarifleri

Böğürtlen reçeli tarifi
Malzemeler:
600 g böğürtlen
400 g toz şeker
Yarım çay kaşığı limon tuzu
Nasıl yapılır?
Böğürtlenlerimizi yıkıyoruz. Çelik tencere alıyoruz üzerine şekerimizi ekliyoruz ve 30dk kadar bekletiyoruz. Ara ara salçalı suya ve yağlı yemeğe girmemiş tahta kaşıkla karıştırıyoruz.
Önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte 20 dakika kaynatıyoruz.
Ateşten indirmeden 1-2 dk önce limon tuzunu ekleyin, karıştırın ve ateşten indirin.
Reçeliniz size sulu gelecektir, 1-2 gün cam bir kaba boşaltarak; güneşli, tozsuz ve rüzgar alan bir yerde üzerine tülbent kapatarak, arada bir karıştırarak kıvam elde etmesini sağlayın.
Özellikle jöleleşen bu reçeliniz tartlarınızda da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.
Kavanozlayıp, serin yerde saklayın.