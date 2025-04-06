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Haberler Yaşam YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:38

YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte?

Ramazan Bayramı ile denk gelen ikinci ara tatilin ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda karne gününe çevrildi. MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda son ders zili Haziran ayında çalacak. Öğrenciler, karne alarak uzun süredir bekledikleri yaz tatiline adım atacak. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte, tüm detaylar.

YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte?

Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci, yaz tatilinin başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Ramazan Bayramı ile denk gelen ikinci ara tatil, kısa bir soluk alma fırsatı sunarken, şimdi gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak? İşte, MEB takvimine göre tüm detaylar.

YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 akademik takvimine göre, öğrenciler yaz tatiline 20 Haziran Cuma günü alacakları karnelerle birlikte girecek.

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YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte?