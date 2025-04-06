Haberler
Yaşam
YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
13:38
YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte?
Ramazan Bayramı ile denk gelen ikinci ara tatilin ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda karne gününe çevrildi. MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda son ders zili Haziran ayında çalacak. Öğrenciler, karne alarak uzun süredir bekledikleri yaz tatiline adım atacak. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte, tüm detaylar.