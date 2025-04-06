YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte?

Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci, yaz tatilinin başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Ramazan Bayramı ile denk gelen ikinci ara tatil, kısa bir soluk alma fırsatı sunarken, şimdi gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak? İşte, MEB takvimine göre tüm detaylar.