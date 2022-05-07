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Haberler Yaşam Yaz tatili ile okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi okulların kapanacağı tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.05.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 14:46

Yaz tatili ile okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi okulların kapanacağı tarih belli oldu!

Nisan ara tatilinin de sona ermesinin ardından gözler şimdi yaz tatilinde. MEB takvimi ile 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm bu tarihler belli olmuştu. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim süreci devam ederken öğrenci ve veliler şimdiden yaz tatili için geri sayıma geçti. Bu kapsamda "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları yanıt arıyor. Okulların kapanmasına ve yüz yüze eğitim sürecine verilecek 3 aylık tatil sürecine an itibarıyla sadece 40 gün kaldı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar...

Yaz tatili ile okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi okulların kapanacağı tarih belli oldu!

Yaz tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli tempolu bir 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonrasında üç aylık tatile çıkacakları tarih için adeta gün sayıyor. Bu noktada "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile eğitim öğretim yılının başında merak edilen tüm bu tarihleri duyurmuş ve okulların kapanacağı tarihi öğrenci, öğretmen ve velilerin bilgisine sunmuştu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı o tarih…

Yaz tatili ile okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi okulların kapanacağı tarih belli oldu!

İlkokul, ortaokul ve liseler bilindiği üzere her yıl, yılda tam dört kez tatil heyecanı yaşıyor. İlk okular Kasım ayında 9 günlük tatile çıkan öğrenciler ilk eğitim molasını 15-19 Kasım tarihleri arasında vermiş oldu.

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Yaz tatili ile okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi okulların kapanacağı tarih belli oldu!

Ardından ise MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline çıkıldı. Sömestr tatili 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de sona erdi.

Yaz tatili ile okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi okulların kapanacağı tarih belli oldu!

Geçtiğimiz haftalarda ise 2021-2022 eğitim öğretim yılının 3. Ara tatili olan Nisan tatiline girildi. Hafta sonlarıyla beraber toplamda 9 gün süren Nisan ara tatili 15 Nisan'da sona erdi. Ve öğrenciler ikinci dönem derslerine yeniden yüz yüze eğitimle dönüş yaptı.

Yaz tatili ile okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi okulların kapanacağı tarih belli oldu!

Gözler şimdi yaz tatiline çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi üç aylık ara verecek olan öğrenciler, tatilin başlayacağı tarih için geri sayıma geçti.

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