Haberler Yaşam Yaz tatili ile okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi okulların kapanacağı tarih belli oldu!

Giriş Tarihi: 07.05.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 14:46

Yaz tatili ile okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi okulların kapanacağı tarih belli oldu!

Nisan ara tatilinin de sona ermesinin ardından gözler şimdi yaz tatilinde. MEB takvimi ile 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm bu tarihler belli olmuştu. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim süreci devam ederken öğrenci ve veliler şimdiden yaz tatili için geri sayıma geçti. Bu kapsamda "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları yanıt arıyor. Okulların kapanmasına ve yüz yüze eğitim sürecine verilecek 3 aylık tatil sürecine an itibarıyla sadece 40 gün kaldı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm detaylar...