Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YAZ TATİLİ NE ZAMAN? MEB'den açıklama geldi! 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:59

YAZ TATİLİ NE ZAMAN? MEB'den açıklama geldi! 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak?

Yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşan öğrenciler, yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor. Ramazan Bayramı ile örtüşen ikinci ara tatil, kısa bir dinlenme imkânı sundu ve sona erdi.Şimdi gözler okulların son gününe çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı akademik takvime göre, karne dağıtım tarihi ve yaz tatilinin başlangıcı belli oldu. Peki, 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN? MEB’den açıklama geldi! 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak?

Sınavlar ve yoğun ders programıyla geçen bir eğitim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler dört gözle yaz tatilini bekliyor. Ramazan Bayramı'yla denk gelen ikinci ara tatil, kısa bir soluk alma imkânı sundu. Şimdi ise gözler okulların kapanacağı tarihte. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre karne günü ve tatil başlangıcı netleşti. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN? MEB’den açıklama geldi! 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 akademik takvimine göre, öğrenciler yaz tatiline 20 Haziran Cuma günü alacakları karnelerle birlikte girecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YAZ TATİLİ NE ZAMAN? MEB’den açıklama geldi! 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLECEK? MEB AÇIKLADI!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı basın ve yayın organlarında, "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin, 28 Mayıs 2024'te kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN? MEB’den açıklama geldi! 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak?

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona erecektir. İlgili '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi', kamuoyuna duyurulduğu günden beri 'https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr' adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren, yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

YAZ TATİLİ NE ZAMAN? MEB’den açıklama geldi! 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025