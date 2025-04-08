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YAZ TATİLİ NE ZAMAN? MEB'den açıklama geldi! 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
12:59
YAZ TATİLİ NE ZAMAN? MEB'den açıklama geldi! 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak?
Yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşan öğrenciler, yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor. Ramazan Bayramı ile örtüşen ikinci ara tatil, kısa bir dinlenme imkânı sundu ve sona erdi.Şimdi gözler okulların son gününe çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı akademik takvime göre, karne dağıtım tarihi ve yaz tatilinin başlangıcı belli oldu. Peki, 2025 yılında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?