Yaz tatilinde çocuk yaralanmalarına dikkat!

Kırığın yanlış düzeltilmesi kangrene yol açabilir

Kıkırdak yapının fazla olmasının bir diğer olumsuz tarafı da kırığın çok net görülememesi nedeniyle yanlış ve eksik düzeltme ihtimalidir. Vücutta bir kırık oluşması, kemiğin dışına doğru kanama yapması anlamı taşımaktadır. Bu kanama bazen beklenenden çok daha fazla olmaktadır. Yani bir kol kırığında bir litreye yakın kanama gerçekleşebilir. Bu durumda kırığın çevresinin sıkı sıkı sarılması kan dolaşımını bozarak, kangrene yol açarken, uzuv kaybına bile sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle hastanelerde çocuk ya da erişkinlere kapalı alçı yapıldığında hastalar dolaşım kontrolüne çağrılmakta ve riskler konusunda bilgilendirilmektedir.