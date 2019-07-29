Yaz tatilinde çocuk yaralanmalarına dikkat!

Yaz tatili ile birlikte yoğun bir aktivite ve hareketlilik içerisine giren çocuklar parklarda, bahçelerde ve havuzlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Çocukların oyun oynarken gerek kendilerinden, gerekse ortamın fiziki koşullarından kaynaklanan sebeplerle karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Çarpışma, koşarken düşme, havuz gibi ıslak zeminlerde kaymanın yüksek enerji ile gerçekleştiğini ve genellikle kırıkla sonuçlandığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, bu tür ortamlarda çocukların başına gelebilecek yaralanmalar ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.