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Haberler Yaşam Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur kaza yapmıştı! SABAH olay yerinde: Murat’ı kendi ellerimle çıkardım!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 12:14

Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur kaza yapmıştı! SABAH olay yerinde: Murat’ı kendi ellerimle çıkardım!

Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kısa bir süre önce baba olan Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep oldu. SABAH gazetesi, kazanın yaşandığı yere gidip inceleme yaptı. Olaydan hemen sonra kaza yerinde olduğunu aktaran bir görgü tanığı, vefat eden Murat Acı'yı kendi elleriyle çıkardığını söyleyerek şunları anlattı; "Ben eve gidiyordum, araçta çocuklarım vardı kazayı görünce durdum. Ambulans ve itfaiye geldi, yolun hemen aşağısında ağacın dibinde yatıyordu o vefat eden arkadaş. Güçlükle çıkardık. Ben sedyenin altından tuttum. İtfaiye bir halat bağladı onlar yukarı doğru çekti paraları dökülmüştü onları toplayıp cebine koydum" dedi. Kazanın yaşandığı yerin birkaç yüz metre ilerisinde dün gece bir küçük kaza daha yaşandığı öğrenilirken olay yerinin virajlı bir alan ve yol kenarında bekleme yerlerinin olmaması dikkat çekti.

Yunus Emre KAVAK
Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur kaza yapmıştı! SABAH olay yerinde: Murat’ı kendi ellerimle çıkardım!

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur kaza yapmıştı! SABAH olay yerinde: Murat’ı kendi ellerimle çıkardım!

YAZAR EYLEM TOK OĞLU İLE MISIR'A KAÇMIŞTI
Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, başka bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada Porsche marka lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. 5 kişi ormanlık alana savruldu.

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Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur kaza yapmıştı! SABAH olay yerinde: Murat’ı kendi ellerimle çıkardım!

Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. kazada Murat Acı hayatını kaybetti, diğerleri ise yaralandı.

Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur kaza yapmıştı! SABAH olay yerinde: Murat’ı kendi ellerimle çıkardım!

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK
Kazada lüks cipin sürücüsü ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un oğlu Tümur Cihantimur olduğu ortaya çıkmıştı.

Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur kaza yapmıştı! SABAH olay yerinde: Murat’ı kendi ellerimle çıkardım!

Anne Eylem Tok olaydan sonra yaklaşık 4 saat içinde oğlunu da alıp Mısır'a kaçtı. Adalet bakanı Yılmaz Tunç ikili için Kırmızı Bülten çıkarma işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

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