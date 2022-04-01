Haberler Yaşam Yazar Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri gösterdi

Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:07

Yazar Sabahattin Ali’nin memleketi belli oldu: Belgeleri gösterdi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tarihi ve kültürel araştırmalar yapan Araştırmacı Yazar Gökhan Sarıbıyık'ın ulaştığı bir şecereye göre ünlü şair ve yazar Sabahattin Ali'nin Yeniceli olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları…