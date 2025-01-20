Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YDS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile Yabancı Dil Sınavı ne zaman, YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 23:33 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:41

YDS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile Yabancı Dil Sınavı ne zaman, YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başlıyor. Yabancı dilde yetkinliklerini ölçmek isteyen adayların tercih ettiği sınav ÖSYM tarafından düzenleniyor. Yılın belli dönemlerinde gerçekleşen sınav bu yıl ilk defa düzenlenecek. YDS başvuru tarihleri için araştırmalara hız kazandıranlar AİS aday işlemleri ekranı başında yerini alıyor. Peki; YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

YDS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile Yabancı Dil Sınavı ne zaman, YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YDS başvuru tarihleri, kılavuzu ve sınav tarihi adayların gündemindeki yerini aldı. ÖSYM AİS üzerinden alınacak başvurular kılavuz eşliğinde alınacak. Mart ayında gerçekleşecek sınav öncesi başvuruların tamamlanması bekleniyor. Peki, 2025 YDS başvuru ne zaman

YDS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile Yabancı Dil Sınavı ne zaman, YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YDS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

ÖSYM sınav takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2025-YDS/1 başvuruları 22-29 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru ise 7 Şubat tarihinde tamamlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YDS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile Yabancı Dil Sınavı ne zaman, YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak:

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YDS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile Yabancı Dil Sınavı ne zaman, YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YDS NE ZAMAN?

Yılın ilk YDS sınavı 09.03.2025 tarihinde gerçekleşecek.

Sınav sonuçları ise 04.04.2025 tarihinde açıklanacak.

YDS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile Yabancı Dil Sınavı ne zaman, YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
SON DAKİKA