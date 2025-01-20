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YDS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile Yabancı Dil Sınavı ne zaman, YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
23:41
YDS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile Yabancı Dil Sınavı ne zaman, YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başlıyor. Yabancı dilde yetkinliklerini ölçmek isteyen adayların tercih ettiği sınav ÖSYM tarafından düzenleniyor. Yılın belli dönemlerinde gerçekleşen sınav bu yıl ilk defa düzenlenecek. YDS başvuru tarihleri için araştırmalara hız kazandıranlar AİS aday işlemleri ekranı başında yerini alıyor. Peki; YDS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?