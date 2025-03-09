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YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı sorgulama
Giriş Tarihi: 09.03.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
18:03
YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı sorgulama
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü yapılacak. Yabancı dildeki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyecek. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak. Peki, 2025/1 YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, tüm detaylar...