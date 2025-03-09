Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı tıkla PDF indir!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 19:53 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 19:55

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı tıkla PDF indir!

Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü yapılacak. Yabancı dildeki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyecek. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak. Peki, 2025/1 YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, tüm detaylar...

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı tıkla PDF indir!

2025/1 YDS soruları, ÖSYM AİS ekranları üzerinden yayımlanacak. Yabancı Dil Sınavı'nın ardından, adaylar soru kitapçığını merakla araştırmaya başlayacak. Her sınavın ardından, adaylar sonuç belgesini alana kadar yayımlanan kitapçıklar aracılığıyla cevaplarını kontrol edebiliyor. Peki, YDS sınav soruları ne zaman açıklanacak ve YDS cevap anahtarı hangi tarihte yayımlanacak?

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı tıkla PDF indir!

YDS SINAVI TAMAMLANDI!

ÖSYM takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleşti.

Sınav, saat 10.15'te başladı. Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı tıkla PDF indir!

YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 19 Mart 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı tıkla PDF indir!

YDS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı tıkla PDF indir!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 4 Nisan'da açıklanacak.