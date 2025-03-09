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YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı tıkla PDF indir!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
19:55
YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında! İşte, ÖSYM ile 2025/1 YDS cevap anahtarı tıkla PDF indir!
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü yapılacak. Yabancı dildeki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyecek. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak. Peki, 2025/1 YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, tüm detaylar...