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YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BEKLENİYOR: ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
10:02
YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BEKLENİYOR: ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü yapılacak. Yabancı dildeki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyecek. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak. Peki, 2025/1 YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, tüm detaylar...