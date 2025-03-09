Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:08 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:08

YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?

Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü yapılacak. Yabancı dildeki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyecek. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak. Peki, 2025/1 YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, tüm detaylar...

YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?

2025/1 YDS soruları, ÖSYM AİS ekranları üzerinden yayımlanacak. Yabancı Dil Sınavı'nın ardından, adaylar soru kitapçığını merakla araştırmaya başlayacak. Her sınavın ardından, adaylar sonuç belgesini alana kadar yayımlanan kitapçıklar aracılığıyla cevaplarını kontrol edebiliyor. Peki, YDS sınav soruları ne zaman açıklanacak ve YDS cevap anahtarı hangi tarihte yayımlanacak?

YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?

YDS SINAVI GERÇEKLEŞİYOR!

ÖSYM takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleşti.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?

YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Sınavın bitiminin ardından ÖSYM AİS ekranından adayların erişimine açılacak. Sorular ve cevap anahtarı yayımlandığında yer vereceğiz.

YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 4 Nisan'da açıklanacak.

YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?