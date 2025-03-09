YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI! ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları sorgulama ekranı

2025/1 YDS soruları, ÖSYM AİS ekranları üzerinden yayımlanacak. Yabancı Dil Sınavı'nın ardından, adaylar soru kitapçığını merakla araştırmaya başlayacak. Her sınavın ardından, adaylar sonuç belgesini alana kadar yayımlanan kitapçıklar aracılığıyla cevaplarını kontrol edebiliyor. Peki, YDS sınav soruları ne zaman açıklanacak ve YDS cevap anahtarı hangi tarihte yayımlanacak?